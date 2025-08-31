A párkapcsolati „energiacsere”: mikor adsz túl sokat?

Sokszor talán észre se vesszük, mikor túlságosan sokat teszünk bele egy párkapcsolatba, anélkül, hogy ezt a másik fél viszonozná. Az érzelmi és fizikai energiákat is felemésztő helyzet akár hosszú távon is feszültséget és elégedetlenséget okozhat. De hogyan ismerjük fel, mikor adunk túl sokat anélkül, hogy a másik fél is hasonlóképp tenne?
🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?
Azok az árulkodó jelek, amelyekre oda kell figyelned
Az egyik legelső jel, hogy túl sok energiát fektetsz a kapcsolatba, ha azt érzed, hogy mindig te kezdeményezel. Akár a beszélgetésekről, a közös programokról vagy a mindennapi kis figyelmességekről van szó, észre kell venned, ha mindig te vagy az, aki a dolgokat mozgásban tartja.