A párkapcsolati „energiacsere”: mikor adsz túl sokat?
A párkapcsolati „energiacsere”: mikor adsz túl sokat?

O. Zselyke
Írta 2025.08.31.

Sokszor talán észre se vesszük, mikor túlságosan sokat teszünk bele egy párkapcsolatba, anélkül, hogy ezt a másik fél viszonozná. Az érzelmi és fizikai energiákat is felemésztő helyzet akár hosszú távon is feszültséget és elégedetlenséget okozhat. De hogyan ismerjük fel, mikor adunk túl sokat anélkül, hogy a másik fél is hasonlóképp tenne?

Azok az árulkodó jelek, amelyekre oda kell figyelned

Az egyik legelső jel, hogy túl sok energiát fektetsz a kapcsolatba, ha azt érzed, hogy mindig te kezdeményezel. Akár a beszélgetésekről, a közös programokról vagy a mindennapi kis figyelmességekről van szó, észre kell venned, ha mindig te vagy az, aki a dolgokat mozgásban tartja.

A másik jelentős jel a folyamatos érzelmi kimerültség. Ha azon kapod magad, hogy gyakran érzed magad érzelmileg kimerültnek egy alkalmi vagy akár rendszeres konfliktus után, akkor valószínűleg túl sokat adsz, ám a viszonzás elmarad.

