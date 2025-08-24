Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján

A nyári könnyed, nappali illatokat, amelyeket a virágos, citrusos jegyekkel komponáltak, ősszel leváltjuk a fűszeresebb, melegebb kompozíciókra, de a virágos illatokból is inkább a mélyebb, édesebb akkordokat viseljük szívesen.

Az évszakváltással ugyanis nemcsak ruhatárunk, a szépségrutinunk és vele együtt az illataink is átalakulnak. Ilyenkor valahogy jobb érzés, ha a parfümünk is egy mélyebb, melegebb, körbeölelő illat, ez picit talán felvidít minket a hidegebb időben.

Na persze nagyon fontos, hogy az új illat tényleg a személyiségünkhöz passzoljon és hát valljuk be, nincs is jobb sorvezető a horoszkópoknál. Szóval minden csillagjegyhez összeszedtük az őszi kedvencünket.