Melyik parfüm illik hozzád idén ősszel? A csillagjegyed alapján

Dányi Julcsi
Írta 2025.08.24.

A nyári könnyed, nappali illatokat, amelyeket a virágos, citrusos jegyekkel komponáltak, ősszel leváltjuk a fűszeresebb, melegebb kompozíciókra, de a virágos illatokból is inkább a mélyebb, édesebb akkordokat viseljük szívesen.

Az évszakváltással ugyanis nemcsak ruhatárunk, a szépségrutinunk és vele együtt az illataink is átalakulnak. Ilyenkor valahogy jobb érzés, ha a parfümünk is egy mélyebb, melegebb, körbeölelő illat, ez picit talán felvidít minket a hidegebb időben.

Na persze nagyon fontos, hogy az új illat tényleg a személyiségünkhöz passzoljon és hát valljuk be, nincs is jobb sorvezető a horoszkópoknál. Szóval minden csillagjegyhez összeszedtük az őszi kedvencünket.

1/12 Kos (március 21.- április 19.)

A merészség, a kitartás mindenképpen két olyan jelző, amely a Kos csillagjegyű emberekre igaz.

Az őszi újdonságok egyik nagy favoritja, a Lancôme Idole L’Intense EDP illata, amely abszolút ezt a fajta elszántságot képviseli és burkolja be egy meleg, virágos, nőies illatba.

2/12 Bika (április 20. – május 20.)

A Bika mindent szeret, ami szép. Ez a tüzes jegy pedig igazán megérdemli a nőies, hedonista illatot.

Egy éjjeli, intenzív, fűszeres és izgalmas parfüm a Gucci Guilty Love Edition EDP, amely bár nem új az illatpiacon, mégis még mindig tud meglepetést okozni.

3/12 Ikrek (május 21-június 21)

Az Ikrek jegyűek a kapcsolatteremtésben, a kommunikációban remekelnek.

Fontos, hogy az illat, amit viselnek, ne legyen túl tolakodó, mégis különlegesnek tűnjön, hogy tényleg mindenki felkapja rá a fejét. A Burberry Her London Dream EDP parfümöt nekik találták ki.

A gyömbér frissé, a rózsa meleggé varázsolja ezt az egyveleget, bárhol, bármikor megjelenhetünk vele.

