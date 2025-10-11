Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!

Magyarországon, 2025. október 11-én a pollenhelyzet főként a parlagfű pollenjének maradék jelenlétével jellemezhető, bár a parlagfűszezon már a lecsengő szakaszában van, így a pollenkoncentráció általában alacsony-közepes szinten alakul. Emellett még előfordulhat a csalánfélék, űröm, libatopfélék és egyéb lágyszárú növények pollenje is alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma közepes vagy magas szintet érhet el ezen a napon.

Az allergiások ma főleg orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre számíthatnak, melyeket leginkább a parlagfű pollenjére való érzékenység okoz, bár tünetek már enyhébbek lehetnek a pollenkoncentráció enyhébb volta miatt.

Néhány praktikus tanács a védekezéshez ma:

Ha teheted, kerüld a szabadban való hosszabb tartózkodást a szeles, melegebb időszakokban, amikor a pollen a legaktívabb a levegőben.

Ajtókat, ablakokat szorosan tartsd zárva, különösen reggel és késő délután, hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba.

Használj pollen- vagy légszűrős maszkot, ha kimenőben vagy, és figyelj arra, hogy ruháidról és hajadról lefújd vagy lemosd a pollent érkezéskor.

Gyakori orröblítés vagy sós orrcseppek alkalmazása segíthet csökkenteni a tüneteket.

Védd a szemed napszemüveggel, lehetőleg zárt keretűvel, ami csökkentheti a pollen érintkezését a szemmel.

Csökkentsd a beltéri pollenbevitelt azzal, hogy a szőnyegeket és textíliákat rendszeresen porszívózod HEPA-szűrős porszívóval, és mosd gyakran a huzatokat, ágyneműt.

Mivel a parlagfű allergia tünetei még fennállhatnak, figyelj a tested jelzéseire, és szükség esetén alkalmazd az orvosod által javasolt allergia elleni kezelést vagy gyógyszereket. A mai pollenhelyzet általánosságban enyhébb terhelést jelent, de az érzékenyeknek továbbra is érdemes fokozottan védekezniük.