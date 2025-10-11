Még közepes a parlagfű koncentrációja – erre számíts, ha allergiás vagy!

Az allergiások ma főleg orrfolyásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre számíthatnak, melyeket leginkább a parlagfű pollenjére való érzékenység okoz, bár tünetek már enyhébbek lehetnek a pollenkoncentráció enyhébb volta miatt.
Néhány praktikus tanács a védekezéshez ma:
- Ha teheted, kerüld a szabadban való hosszabb tartózkodást a szeles, melegebb időszakokban, amikor a pollen a legaktívabb a levegőben.
- Ajtókat, ablakokat szorosan tartsd zárva, különösen reggel és késő délután, hogy minimalizáld a pollenek bejutását a lakásba.
- Használj pollen- vagy légszűrős maszkot, ha kimenőben vagy, és figyelj arra, hogy ruháidról és hajadról lefújd vagy lemosd a pollent érkezéskor.
- Gyakori orröblítés vagy sós orrcseppek alkalmazása segíthet csökkenteni a tüneteket.
- Védd a szemed napszemüveggel, lehetőleg zárt keretűvel, ami csökkentheti a pollen érintkezését a szemmel.
- Csökkentsd a beltéri pollenbevitelt azzal, hogy a szőnyegeket és textíliákat rendszeresen porszívózod HEPA-szűrős porszívóval, és mosd gyakran a huzatokat, ágyneműt.
Mivel a parlagfű allergia tünetei még fennállhatnak, figyelj a tested jelzéseire, és szükség esetén alkalmazd az orvosod által javasolt allergia elleni kezelést vagy gyógyszereket. A mai pollenhelyzet általánosságban enyhébb terhelést jelent, de az érzékenyeknek továbbra is érdemes fokozottan védekezniük.
Olvass még a témában