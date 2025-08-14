Ezt az 5 öregítő hajszínt inkább mellőzd, helyette válaszd inkább ezeket

A hajszín kiválasztása nem csupán a divat kérdése, hanem jelentős hatással van arra, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Egy rosszul megválasztott árnyalat akár éveket is hozzáadhat a megjelenésünkhöz, míg a helyesen kiválasztott színek fiatalos frissességet kölcsönözhetnek. Az alábbiakban bemutatjuk azt az öt hajszínt, amelyek sajnos öregítő hatásúak lehetnek, és helyettük milyen alternatívákat érdemes választanod, hogy megőrizd fiatalos ragyogásodat.

A túl sötét fekete árnyalatok

Noha a fekete hajszín sokak számára vonzó lehet, gyakran túlságosan kontrasztos a természetes bőrszínnel. Ez különösen idősebb korban válhat problémássá, amikor a bőr veszít rugalmasságából, és apróbb ráncok jelennek meg.

Alternatívaként érdemes lágyabb árnyalatú sötétbarna vagy csokoládé színt választani, amely lágyabb kontúrokat ad az arcnak, így kevésbé hangsúlyozza az öregedés jeleit.

Erőteljes vörös színek

A vörös hajszín lenyűgöző lehet, de az élénk, telített vörös árnyalatok idősebb korban gyakran túl merésznek, természetellenesnek hatnak. Ez különösen igaz, ha a bőr természetes tónusa hűvösebb, vagy ha a haj nem természetesen vörös.

Helyette válassz melegebb tónusú, például réz vagy gesztenyebarna árnyalatokat, amelyek puhítják a vonásokat, és harmonikusabb külsőt kölcsönöznek.