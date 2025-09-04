Öt hónapot éltem az erdőben – Ezt tanultam a szépségről
istockphoto.com

Farkas Margaréta
Írta 2025.09.04.

A cseresznyemagok kiköpése egy mozgó autó ablakán keresztül meglepően nehéz „sport”. Nem elég csak kifújni őket, el kell találni a megfelelő egyensúlyt erő és célzás között, különben a szél visszahozza, mintha csak egy játékos csók térne vissza hozzád.

A cseresznyemagok kiköpése egy mozgó autó ablakán keresztül meglepően nehéz „sport”. Nem elég csak kifújni őket, el kell találni a megfelelő egyensúlyt erő és célzás között, különben a szél visszahozza, mintha csak egy játékos csók térne vissza hozzád. Ez a fajta apró, lassú tevékenység tökéletesen illik a perzselően forró nyári napokhoz, amikor a combok a naptej alatt rátapadnak az ülésre, az idő pedig egyszerre válik lomha és végtelenné. Ilyenkor minden apró dolog, például egy merülés a jeges vizű patakban, hazatérésnek érződik, mintha a tested és a lelked is újra otthonra lelne.

Ezeken a napokon gyakran egy titkos fürdőhely felé indultam. Nem volt kitáblázva, nem volt különösebb jelentősége a külvilág számára, nekem mégis fontos állomás lett, egy hely, amely nem szerepelt útikönyvekben, de bennem mérföldkövet jelentett. A térképen talán csak egy apró pont lett volna, mégis olyan hely volt, ahol valódi felfedezést tettem önmagamról. Nyári fotósként dolgoztam egy táborban, ahol nap mint nap a természet szépségét és a gyerekek örömét örökítettem meg.

Megtelt a memóriakártyám mosolyokkal, felfedezésekkel és kamaszos pillanatokkal. De munkaidőn túl én magam is épp olyan nyitott szemmel jártam, mint ők. A felnőttkor küszöbén voltam, tele bizonytalansággal, és közben egy olyan közösségbe csöppentem, ahol minden szokás és szabály új értelmet nyert. Mintha távol a várostól, a reklámoktól és az állandó elvárásoktól egyszerűen újra lehetett volna írni, mit jelent önmagunknak lenni.

istockphoto.com

Az erdő hónapokra az otthonom lett. Ott tanultam meg igazán, mennyire más tud lenni az élet, ha megszűnik a folyamatos nyomás, hogy „megfelelj”. Otthon napokat töltöttem azzal, hogy kiválasszam a ruhámat, kiegyenesítsem a hajam, eltakarjam a göndörséget, amit nem tudtam kezelni. Bár sminket ritkán viseltem, a környezetem gyakran azt sugallta, hogy nélküle valami nincs rendben velem. Tinédzserként természetes volt, hogy be akartam illeszkedni, és megtanultam, a külvilág ítélete számít. Így hát vasaltam a hajam, festettem a szempillám, és hagytam, hogy mások véleménye mérje az értékemet. Éppen ezért mondtam azonnal igent a nyárra az erdőben. A gondolat, hogy eltűnhetek a külvilág elől, hogy megszabadulhatok a külváros egyformaságától és a ránk zúduló elvárásoktól, maga volt a megváltás. Azt hittem, a természet majd mindentől megszabadít, és végre semmilyen nyomás nem nehezedik rám. Csakhogy nem egészen így történt.

