Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án

Arany Inez
Írta 2025.10.06.

ma várható, hogy az időjárás Magyarországon változó lesz. A reggeli órákban a keleti országrészben még előfordulhat gyenge eső vagy zápor, míg más tájékon az ég felhős, de csapadék nem várható.

A déli órákra a felhőzet felszakadozik, és a nyugati országrészeken kiderül az ég. A hőmérséklet a nappali csúcsokon 12-17 fok között alakul, északkeleten 9-11 fok is előfordulhat. Az éjszakai minimumok 4-10 fok között vannak.

A szél déli, délnyugati irányból északnyugati, nyugati irányba fordul, és megélénkül, időnként meg is erősödik. A csapadék valószínűsége a keleti országrészben marad meg, de ott is csak helyenként eshet.

A pollenhelyzet tekintetében a parlagfű pollen koncentrációja mérsékelt szinten van, így allergiások számára figyelni kell az tüneteket. A máriatövis és más fűfajok pollenjét is kis mértékben lehet kimutatni.

