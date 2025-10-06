Őszies hűvös és napos idő váltakozik október 6-án

A déli órákra a felhőzet felszakadozik, és a nyugati országrészeken kiderül az ég. A hőmérséklet a nappali csúcsokon 12-17 fok között alakul, északkeleten 9-11 fok is előfordulhat. Az éjszakai minimumok 4-10 fok között vannak.
A szél déli, délnyugati irányból északnyugati, nyugati irányba fordul, és megélénkül, időnként meg is erősödik. A csapadék valószínűsége a keleti országrészben marad meg, de ott is csak helyenként eshet.
A pollenhelyzet tekintetében a parlagfű pollen koncentrációja mérsékelt szinten van, így allergiások számára figyelni kell az tüneteket. A máriatövis és más fűfajok pollenjét is kis mértékben lehet kimutatni.
