A legjobb őszi színkombinációk a ruhatáradban – pszichológusok szerint is hatnak

Ahogy beköszönt az ősz, nemcsak a természet vált színt, hanem a hangulatunk és a ruhatárunk is. A pszichológusok szerint a színek nemcsak a megjelenésünket dobják fel, hanem a közérzetünket is befolyásolják: képesek megnyugtatni, energizálni, magabiztossá tenni vagy éppen romantikus hangulatba hozni. Ha idén ősszel szeretnéd kicsit tudatosabban összeállítani a szettedet, mutatok öt olyan színkombinációt, amik nemcsak trendik, hanem tényleg képesek rád és a környezetedre is hatni.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Mély bordó és bézs

A bordó már évek óta az ősz egyik alapszíne, de igazán életre akkor kel, ha világos bézzsel vagy krémfehérrel párosítod. Ez a kombináció egyszerre sugall melegséget és eleganciát, mégis van benne valami visszafogott báj.

A pszichológusok szerint a piros árnyalatai – így a bordó is – erőt, szenvedélyt és önbizalmat közvetítenek, míg a bézs a nyugalmat és a stabilitást jelképezi. Együtt tökéletesek akkor, ha például tárgyalásra mész, vagy ha szeretnéd, hogy komolyan vegyenek, de közben megmaradjon a nőies, barátságos kisugárzásod.

Stílustipp: gondolj egy bordó blézerre bézs garbóval és farmerrel, vagy egy bézs kabátra bordó sállal – garantáltan elegáns, de nem túl harsány.

A cikk folytatódik, lapozz!