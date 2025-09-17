A legjobb őszi színkombinációk a ruhatáradban – pszichológusok szerint is hatnak

1. Mély bordó és bézs
A bordó már évek óta az ősz egyik alapszíne, de igazán életre akkor kel, ha világos bézzsel vagy krémfehérrel párosítod. Ez a kombináció egyszerre sugall melegséget és eleganciát, mégis van benne valami visszafogott báj.
A pszichológusok szerint a piros árnyalatai – így a bordó is – erőt, szenvedélyt és önbizalmat közvetítenek, míg a bézs a nyugalmat és a stabilitást jelképezi. Együtt tökéletesek akkor, ha például tárgyalásra mész, vagy ha szeretnéd, hogy komolyan vegyenek, de közben megmaradjon a nőies, barátságos kisugárzásod.
Stílustipp: gondolj egy bordó blézerre bézs garbóval és farmerrel, vagy egy bézs kabátra bordó sállal – garantáltan elegáns, de nem túl harsány.
