Felszedtél pár kilót: így trükközz az őszi ruhatáraddal, hogy karcsúbbnak tűnj

Az ősz közeledtével sokan szembesülünk azzal, hogy a nyári szabadság alatt felszedett pár plusz kiló nem tűnik el varázsütésre. Szerencsére a hűvösebb időjárás lehetőséget ad arra, hogy ruhatárunk segítségével trükközzünk, és optikailag karcsúbbnak tűnjünk, anélkül hogy drasztikus diétába kezdenénk.

Válaszd a megfelelő fazont

A ruhák fazonja alapvető szerepet játszik abban, hogy hogyan nézünk ki. Az A-vonalú ruhák, szoknyák és felsők kiváló választások lehetnek azok számára, akik szeretnék elrejteni a plusz centiket. Ezek a darabok a vállaktól elindulva szélesednek, ezáltal optikailag keskenyítve a derekat és a csípőt.

A blézerek és zakók, különösen az övvel ellátott verziók, szintén segíthetnek hangsúlyozni a derekat, miközben elegáns és karcsú megjelenést kölcsönöznek.

