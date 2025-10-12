Őszi ruhatár: így érdemes öltöznöd idén a csillagjegyed szerint

Október havába léptünk, a levelek aranybarnára színeződnek, és a levegő friss és csípős. A csillagjegyed segíthet abban, hogy megtaláld az idei ősz legtrendibb stílusát.

Október havába léptünk, a levelek aranybarnára színeződnek, a levegő friss és csípős, és végre hivatalosan is beköszöntött az ősz. A napéjegyenlőség után a Nap már a Mérleg elegáns jegyében jár, így nem is lehetne tökéletesebb az időpont arra, hogy átgondold, hogyan újíthatod meg a gardróbodat – asztrológiai útmutatással.

Idén ősszel a divatvilág a nosztalgiát, a praktikumot és a személyes stílust ünnepli. A horoszkópod pedig nem csak a szerelmi életedre vagy a munkádra lehet hatással, hanem azt is elárulhatja, melyik őszi trend az, ami igazán neked való.

Akár a klasszikus stílus híve vagy, akár a különc kiegészítők szerelmese, a Parade asztrológusa, Liz Simmons szerint van egy trend, ami pont rád van szabva. Keresd ki a Nap-, Hold- vagy Aszcendens jegyed, és fedezd fel az idei szezon legmenőbb inspirációját!

Kos – Sportos sikk

A Kos mindig úton van, ezért nem meglepő, hogy a magas szintre emelt athleisure lesz az idei őszi stílusod. Gondolj letisztult szabású melegítőkre, negyedcipzáros felsőkre, trendi sportcipőkre és kényelmes, mégis nőies darabokra. A stílusod nemcsak praktikus lesz, hanem elképesztően menő is.

