Párkeresés idén ősszel: csillagjegyed szerint így alakul számodra a társkeresés
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Párkeresés idén ősszel: csillagjegyed...

Párkeresés idén ősszel: csillagjegyed szerint így alakul számodra a társkeresés

Farkas Izabella
Írta 2025.09.25.

Ahogy az ősz beköszönt, a természet lassan nyugalomba vonul, és mindannyian valami különleges, melegséget nyújtó után vágyakozunk. A csillagok állása idén ősszel különösen izgalmassá teheti a párkeresést, hiszen mind a 12 csillagjegy számára ígér néhány váratlan fordulatot és lehetőséget.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Kos

Az ősz első hónapjai a Kosok számára a dinamizmus jegyében telhetnek. Az újdonság iránti olthatatlan vágyuk most új irányba terelheti a párkeresési kísérleteiket: talán érdemes lenne olyan terepen kalandozniuk, amely eddig ismeretlen volt számukra.

Az uralkodó Mars erős inspirációt adhat a Kosoknak, hogy kezdeményezzenek és ne féljenek kimutatni szenvedélyüket. Az ősz folyamán különösen fontos, hogy a Kosok odafigyeljenek a kommunikációra és a rugalmasságra.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/12
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
A hagyma nyersen jó! 5 zöldség, amit egészségesebb nyersen enni

A hagyma nyersen jó! 5 zöldség, amit egészségesebb nyersen enni
8 téli outfit ötlet, ahogyan a bőrnadrágodat stílusosan viselheted

8 téli outfit ötlet, ahogyan a bőrnadrágodat stílusosan viselheted
Ekkor találod meg a lelki társadat – a születési hónapod szerint

Ekkor találod meg a lelki társadat – a születési hónapod szerint
Miért tűnhet úgy, hogy a buta embereknek bizonyos dolgok jobban mennek?

Miért tűnhet úgy, hogy a buta embereknek bizonyos dolgok jobban mennek?
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK