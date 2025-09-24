Friss időjárás jelentés: hűvös, változékony idő várható
Friss időjárás jelentés: hűvös, változékony idő várható

Arany Inez
Írta 2025.09.24.

Ma, 2025. szeptember 24-én Magyarországon változatos időjárásra számíthatsz, a napszakok szerint részletes előrejelzés az alábbi.

Reggel 6 és 9 óra között az ország nagy részén többnyire napos, derült idő várható, a hőmérséklet 14-16 fok körül alakul. Csapadékra kicsi a valószínűség, a szél mérsékelt, déli-délkeleti irányú, 10-15 km/h körüli sebességgel fújhat.

Délelőtt 9 és 12 óra között enyhén melegszik az idő, a hőmérséklet 18-20 fokig emelkedik. Továbbra is többnyire napos, száraz idő várható, csak néhol jelenhetnek meg vékony fátyolfelhők. A déli-délnyugati szél élénk lehet, 15-20 km/h körüli sebességgel.

Délután 12 és 18 óra között a hőmérséklet 22-24 fok között alakul, egyes déli tájakon akár 25 fok is lehet. A napos idő mellett egy-egy gomolyfelhő megjelenhet, csapadék viszont nem valószínű. A szél délies, helyenként élénk, időnként 20-25 km/h sebességgel fúj.

Este 18 és 21 óra között hűl az idő, a hőmérséklet 16-18 fokra csökken. Az égbolt többnyire derült marad, csapadékmentes viszonyokkal. A délkeleti szél mérsékelt marad, 10-15 km/h.

