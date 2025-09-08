Ezt hozza neked az idei őszi napéjegyenlőség, szeptember 22-én

A napéjegyenlőség asztronómiai és spirituális jelentése
A napéjegyenlőség egy olyan pillanata az évnek, amikor a Nap pontosan az Egyenlítő felett helyezkedik el, így mindkét féltekén az éjszaka és a nappal hossza körülbelül azonos. Bár ez a tény lehet először tudományosnak tűnik, a spirituális világban ennek mélyebb jelentése van. Az egyensúlyra való törekvés és a harmónia megteremtése mind a természetben, mind a lelkünk mélyén ilyenkor sokkal elérhetőbbé válik.
Az őszi napéjegyenlőség idejét régóta ünneplik a különböző kultúrák és spirituális irányzatok. Az ilyen alkalmakkor gyakran tartottak ünnepségeket, szertartásokat, melyek célja az új kezdetek, az elengedés és az új lehetőségek megteremtése volt. Egyes hagyományokban ilyenkor készítik fel a lelküket az év sötétebb időszakára, amikor a belső munkáé, az önismeret mélyítéséé a főszerep.