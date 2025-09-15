Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?
iStock

Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?

Kovács-Hain Zsuzsi
Írta 2025.09.15.

Az ősz az egyik kedvenc évszakunk, így nem csoda, ha ilyenkor is szeretünk kicsit kimozdulni. Mivel most jobb belföldi úti célokat választani, megmutatjuk a mi három legkedvesebb őszi célpontunkat hazánkban.

1. Balaton – déli part, Szerelmespároknak – Fonyód

1. Balaton – déli part, Szerelmespároknak – Fonyód
Bizonyára sokan kapnak most a fejükhöz, hogy mit keres itt a Balaton, ráadásul a nyáron oly közkedvelt déli part. A mindig nyüzsgő városok most kissé csendesebbek, a lángosos bódék többsége is bezárt már, és már nem sétálnak a parton olyan sokan. Ám ilyenkor feléled az állatvilág, sok-sok érdekességet lehet látni, amit a nyári tömegben nem. Ha túracipőt húzunk, bejárhatjuk a déli part legszuperebb kilátóit, ahonnan kicsit más szemszögből figyelhetjük meg az északi part csodáit. Lássuk most a három legkedvesebb déli parti városunkat.

Kilátóból Fonyódon három is található (Walkó kilátó, Sipos-hegyi kilátó, Várhegyi kilátó). Romantikában sincs hiány, hiszen pont itt található a Kripta-villa, amit a szerelmesek zarándokhelyének is neveznek. Itt nyugszik Magdus és Ödön a kőből kifaragott ágyban. A legenda szerint, ha a szerelmünkkel felettük átnyúlva egymás kezét megfogjuk, a szerelmünk örök lesz, a jövőnk pedig nem is lehetne boldogabb.

Barátokkal vagy családdal – Zamárdi

Barátokkal vagy családdal – Zamárdi
Nemcsak kilátókban gyönyörködhetünk a csodás természetben, hanem Zamárdiban átnézhetünk a Balaton szíve nevű szobor szív alakú nyílásán, hogy megpillantsuk a Tihanyi Bencés Apátságot, ahogy még valószínűleg sohasem láttuk.

Kalandpark is vár bennünket, itt akár kisgyerekkel is szívesen fogadnak. Hűvösebb időben a déli parton is megannyi kis kápolnába, templomba húzódhatunk be, és számos múzeum, kiállítás is felfedezni valókat kínál.

Egyedül vagy családdal – Balatonszárszó

Egyedül vagy családdal – Balatonszárszó
Családi pihenéshez ideális helyszín sok virággal, gyönyörű terekkel, kirándulóhelyekkel. Persze nem lehet elmenni amellett, hogy ebben a városban lelte halálát az egyik legnagyobb magyar költő, József Attila. Méltó emléket állít életművének a József Attila Emlékház, ahol interaktív kiállítás keretein belül jobban megismerkedhetünk a költő életének utolsó szakaszával.

A horgászat kedvelői megannyi lehetőséget találnak Szárszón, hiszen a Balaton mellett három horgásztónál is kipróbálhatják a legújabb csalikat. Ez is kiváló program ősszel is, gyermekekkel. Szárszó központjában található egy mini zarándokút, amely a Megújulás Útja nevet viseli. A tíz állomásból álló kis úton mindenki kedvére töltekezhet, átgondolhatja az életét, így Balatonszárszó akár egyedül is kiváló úti cél.

Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?

Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?
