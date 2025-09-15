Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?

Bizonyára sokan kapnak most a fejükhöz, hogy mit keres itt a Balaton, ráadásul a nyáron oly közkedvelt déli part. A mindig nyüzsgő városok most kissé csendesebbek, a lángosos bódék többsége is bezárt már, és már nem sétálnak a parton olyan sokan. Ám ilyenkor feléled az állatvilág, sok-sok érdekességet lehet látni, amit a nyári tömegben nem. Ha túracipőt húzunk, bejárhatjuk a déli part legszuperebb kilátóit, ahonnan kicsit más szemszögből figyelhetjük meg az északi part csodáit. Lássuk most a három legkedvesebb déli parti városunkat.



Kilátóból Fonyódon három is található (Walkó kilátó, Sipos-hegyi kilátó, Várhegyi kilátó). Romantikában sincs hiány, hiszen pont itt található a Kripta-villa, amit a szerelmesek zarándokhelyének is neveznek. Itt nyugszik Magdus és Ödön a kőből kifaragott ágyban. A legenda szerint, ha a szerelmünkkel felettük átnyúlva egymás kezét megfogjuk, a szerelmünk örök lesz, a jövőnk pedig nem is lehetne boldogabb.



