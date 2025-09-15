Varázslatos magyar régiók, ahol az ősz csodálatos – Hová érdemes ellátogatni?

Az ősz az egyik kedvenc évszakunk, így nem csoda, ha ilyenkor is szeretünk kicsit kimozdulni. Mivel most jobb belföldi úti célokat választani, megmutatjuk a mi három legkedvesebb őszi célpontunkat hazánkban.
1/8 1. Balaton – déli part, Szerelmespároknak – Fonyód
Bizonyára sokan kapnak most a fejükhöz, hogy mit keres itt a Balaton, ráadásul a nyáron oly közkedvelt déli part. A mindig nyüzsgő városok most kissé csendesebbek, a lángosos bódék többsége is bezárt már, és már nem sétálnak a parton olyan sokan. Ám ilyenkor feléled az állatvilág, sok-sok érdekességet lehet látni, amit a nyári tömegben nem. Ha túracipőt húzunk, bejárhatjuk a déli part legszuperebb kilátóit, ahonnan kicsit más szemszögből figyelhetjük meg az északi part csodáit. Lássuk most a három legkedvesebb déli parti városunkat.
Kilátóból Fonyódon három is található (Walkó kilátó, Sipos-hegyi kilátó, Várhegyi kilátó). Romantikában sincs hiány, hiszen pont itt található a Kripta-villa, amit a szerelmesek zarándokhelyének is neveznek. Itt nyugszik Magdus és Ödön a kőből kifaragott ágyban. A legenda szerint, ha a szerelmünkkel felettük átnyúlva egymás kezét megfogjuk, a szerelmünk örök lesz, a jövőnk pedig nem is lehetne boldogabb.
2/8 Barátokkal vagy családdal – Zamárdi
Nemcsak kilátókban gyönyörködhetünk a csodás természetben, hanem Zamárdiban átnézhetünk a Balaton szíve nevű szobor szív alakú nyílásán, hogy megpillantsuk a Tihanyi Bencés Apátságot, ahogy még valószínűleg sohasem láttuk.
Kalandpark is vár bennünket, itt akár kisgyerekkel is szívesen fogadnak. Hűvösebb időben a déli parton is megannyi kis kápolnába, templomba húzódhatunk be, és számos múzeum, kiállítás is felfedezni valókat kínál.
Családi pihenéshez ideális helyszín sok virággal, gyönyörű terekkel, kirándulóhelyekkel. Persze nem lehet elmenni amellett, hogy ebben a városban lelte halálát az egyik legnagyobb magyar költő, József Attila. Méltó emléket állít életművének a József Attila Emlékház, ahol interaktív kiállítás keretein belül jobban megismerkedhetünk a költő életének utolsó szakaszával.
A horgászat kedvelői megannyi lehetőséget találnak Szárszón, hiszen a Balaton mellett három horgásztónál is kipróbálhatják a legújabb csalikat. Ez is kiváló program ősszel is, gyermekekkel. Szárszó központjában található egy mini zarándokút, amely a Megújulás Útja nevet viseli. A tíz állomásból álló kis úton mindenki kedvére töltekezhet, átgondolhatja az életét, így Balatonszárszó akár egyedül is kiváló úti cél.