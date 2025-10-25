Őszi kedvenc – A kabát, amit a legtöbb modell és divatszakértő visel

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

https://media.gettyimages.com/id/2231634754/photo/street-style-berlin-august-2025.jpg?s=1024×1024&w=gi&k=20&c=EVdQ8X2V2YMcdaM7a57AqK3NV7O3oHyMYv84kflRodw=

A legmenőbb velúr kabátok ismét visszakerültek a radarunkra. Ami a hetvenes években minden bohém lány alapdarabja volt, most újra berobbant az őszi–téli gardróbunkba. A Ralph Lauren és a Hermès 2025-ös őszi–téli kifutóin is feltűntek a velúrkabátok, legyen szó bomber fazonról, blézerről, trenchről vagy motoros stílusról, és most ők uralják a trendet. A Prada indította el a reneszánszukat még 2023-ban, majd a Gucci a 2025-ös resort kollekciójában mutatta be őket, a Miu Miu és a Jacquemus pedig tavasszal–nyáron rukkolt elő ellenállhatatlan velúr kabátokkal. Nem csoda, hogy a velúr mostanra teljes erővel megjelent a fast fashion üzletekben is. Övek, táskák, kabátok és szoknyák formájában is kapható, de a kabátok (legyenek rojtosak, rövidek, lezserek vagy karcsúsítottak), azok a darabok, amikbe a divatrajongók igazán beleszerettek. Hailey Bieberen és Kendall Jennerren már láttuk, de nemrég Anne Hathaway és Kacey Musgraves is viselt velúr kabátot (és még szeptember sincs). Szóval, ha idén ősszel csak egyetlen darabot teszel be a kapszulagardróbodba, valószínűleg ennek kell lennie.

Farmerrel, miniszoknyával vagy rövidnadrággal párosítva a velúr kabátok könnyedén hozzák a cool girl életérzést. Egyértelműen befektetésnek számítanak, és sokan próbálják használtan beszerezni őket, Amy Bannerman, az eBay Pre-Loved Style igazgatója szerint 130 százalékkal nőtt a keresések száma a platformon velúr kabátokra. Akár a rojtos darabok rajongója vagy, akár egy teljes velúr trench kabátot keresel, a jó hír az, hogy szinte minden márka beállt a sorba, így mindenki találhat a stílusához illőt. Ha lemaradtál volna, összegyűjtöttük a legjobb őszi kabátokat. Íme a bizonyíték!

https://hu.pinterest.com/pin/70437490517993/

1. Rövid állású kabát

A rövid szabású velúr kabát igazi jolly joker a ruhatárban, mert egyszerre modern és időtlen. Könnyedén feldobja a legegyszerűbb farmer–póló párost is, miközben elegánsabb szettekhez is jól illik. A derékig érő fazon kiemeli az alakot, és friss lendületet ad minden megjelenésnek.

https://lounge.com/products/suede-jacket-chocolate

2. Klasszikus velúr kabát

Ez a mogyoróbarna Tory Burch kabát a letisztult elegancia és a hétköznapi kényelem találkozása. Kecskebőrből készült, könnyű, mégis tartós darab, amely sokoldalúan beilleszthető bármely ruhatárba. Szoknyával és nadrággal egyaránt stílusosan mutat, de akár a hozzá illő nadrággal is viselheted, így modern, mégis laza szettet kapsz az őszi mindennapokra.

https://www.toryburch.com/en-gb/clothing/jackets/suede-blazer/176337.html

3. Western hangulatú kabát

A Maje rojtos velúr kabátja igazi statement darab, amely a klasszikus western stílust hozza vissza modern formában. A köpenyszerű szabás és a látványos rojtdíszítés játékosságot és karaktert ad a megjelenésnek. Térdcsizmával és rövidnadrággal kombinálva vagány, fesztiválos hangulatot kelt, de farmerrel és inggel is tökéletes választás az őszi hétköznapokra.

https://www.selfridges.com/GB/en/product/maje-tassel-embellished-collared-suede-cape-jacket_R04411243

4. Mellzsebes velúrdzseki

A H&M Premium Selection rövid szabású velúr dzsekije egyszerre modern és időtlen alapdarab. A puha anyag, a praktikus mellzsebek és a rejtett patentos részletek elegáns, mégis lezser hatást keltenek. Az ilyen ikonikus kabátokra mindig gyorsan lecsapnak, szóval jobb, ha nem gondolkodsz túl sokáig.

https://www2.hm.com/hu_hu/productpage.1229995001.html

5. A szezon legnagyobb kedvence

Ez a khaki árnyalatú, oversize velúr dzseki fenekestül felforgatta a közösségi médiát, és már most az ősz egyik legfelkapottabb darabjává vált. A drámai, bő szabás és a magas gallér egyszerre ad futurisztikus és vagány kisugárzást, miközben bármilyen hétköznapi szettet azonnal trendivé emel. Nemcsak egy kabát, hanem egy igazi fashion statement, ami garantáltan uralja majd az utcákat és az Instagram feedeket is.

https://www.zara.com/hu/hu/bomber-muvelur-dzseki-p04344655.html

6. Bézs velúrkabát

A barna és a khaki mellett a bézs árnyalatú velúr kabátok is egyre nagyobb figyelmet kapnak, hiszen letisztult eleganciájukkal minden szettet kifinomulttá tesznek. Ez a világos tónus könnyedén párosítható sötétebb darabokkal, de neutrális színekkel kombinálva is modern, minimalista hatást kelt. Egy olyan alapdarab, amely finom nőiességet sugall, mégis megőrzi a velúr kabátok vagány karakterét.

https://www.selfridges.com/GB/en/product/weekend-max-mara-maga-crop-suede-jacket_R04478762

7. Hosszú teve színű kabát

A NA-KD hosszú, teve színű velúr hatású kabátja igazi időtlen klasszikus, amely minden szezonban stílusos marad. A kétsoros gombolás és a letisztult szabás eleganciát kölcsönöz, miközben a könnyed anyag kényelmes viseletet biztosít. Tökéletes átmeneti darab, amely garantáltan nagy kedvenced lesz az idei szezonban.

https://www.na-kd.com/en/products/faux-suede-double-breasted-coat-camel-1100-010660-0124

8. Sötétbarna velúr anyagú blézer

Ez a velúr blézer a klasszikus elegancia és a modern minimalizmus tökéletes ötvözete. Strukturált vállaival és letisztult szabásával azonnal kifinomult megjelenést kölcsönöz, legyen szó irodai összeállításról vagy esti programról. A mély barna árnyalat sokoldalúan kombinálható, így igazi alapdarab, amely hosszú éveken át stílusos marad.

https://www.desavarylondon.com/products/brown-suede-blazer