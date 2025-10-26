3 őszi nyugalom-hobbi, amit október végén elővehetsz
iStock

Címlap / Otthon / Hobbi / 3 őszi nyugalom-hobbi, amit október...

3 őszi nyugalom-hobbi, amit október végén elővehetsz

Farkas Izabella
Írta 2025.10.26.

Ahogy az ősz mélyebbre nyomja az ágakat, és a levelek csodálatos színkavalkádja körülölel minket, sokan érzik úgy, hogy az ősz a csendre és a nyugalomra int. Az október végi időjárás meghozza a belső béke keresésének vágyát, miközben a korai sötétedés egyaránt hívogat a meleg otthon melegébe. Ilyenkor különösen érdemes elővenni azokat a hobbi tevékenységeket, amelyek lelki békét és örömet hoznak az életünkbe.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Puzzle kirakó

A puzzle kirakózás olyan tevékenység, amelyről elsőre talán azt gondoljuk, hogy csak a gyerekek szórakozása lehet, ám valójában tökéletes relaxációs eszköz lehet a felnőttek számára is. Amikor egy puzzle darabjait kezded illeszegetni, az agyad mély, meditatív állapotba kerül, amely remekül oldja a szorongást és a stresszt. A figyelmed fókuszálásával észrevétlenül is átveszed a kontrollt a gondolataid felett, ami segíti a nyugodtság érzését.

Az, ahogy a darabkák lassan képpé állnak össze, az ősz ellenében, a színek kavalkádjával ajándékoz meg minket. Egy különösen hűvös este, amikor a szél az ablakokat zörgeti, egy meleg bögre tea mellett igazán varázslatosan telhet ez a tevékenység. Emellett a puzzle kirakás fejleszti a koncentrációs készségedet, így hosszú távon is pozitív hatással van az elmére.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Hogyan tisztítsd meg a kinti, elérhetetlen ablakokat: tippek és trükkök

Hogyan tisztítsd meg a kinti, elérhetetlen ablakokat: tippek és trükkök
Káprázatos: Ebből a himalájai faluból láthatod a világegyetemet

Káprázatos: Ebből a himalájai faluból láthatod a világegyetemet
Alkohol, telefon, pornó: Mit gondolsz, a társadalom hány százaléka van ráfüggve ezekre?

Alkohol, telefon, pornó: Mit gondolsz, a társadalom hány százaléka van ráfüggve ezekre?
„Mindent a feleségem csinált és természetesnek vettem” – Férfiak amikor rádöbbentek, hogy pocsék partnerek voltak

„Mindent a feleségem csinált és természetesnek vettem” – Férfiak amikor rádöbbentek, hogy pocsék partnerek voltak
Így szoktál haragudni másokra – csillagjegyed alapján

Így szoktál haragudni másokra – csillagjegyed alapján
Ezek a hajfestési bakik idősebbnek mutatnak a korodnál

Ezek a hajfestési bakik idősebbnek mutatnak a korodnál
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK