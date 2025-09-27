Ezeket az őszi dekorációs hibákat mindenki elköveti – te is?

Az ősz beköszöntével számtalan lehetőség nyílik otthonunk feldíszítésére, hogy követhessük a természet változékony színeit és hangulatait. Azonban számtalan alkalommal elkövetünk olyan dekorációs hibákat, amelyek akadályozzák, hogy otthonunk a legszebb fényében ragyogjon erre az évszakra. Nézzük meg, mik azok a gyakori bakik, amelyeket sokan hajlamosak vagyunk elkövetni.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Túl sok élénk színt használsz

Mikor az ősz színeiről van szó, sokan hajlamosak vagyunk túlzásokba esni, a narancssárga, bordó, barnák és zöldek elragadják a fantáziánkat. Bár ezek a színek szépek és melegséget árasztanak, könnyen túlzsúfolttá tehetik az otthont, ha nem találunk egyensúlyt.

Fontos, hogy gondosan válasszuk ki azt a színpalettát, amit használni szeretnénk. Próbáljunk meg egy-két domináns árnyalatot kiválasztani, és ehhez illesszünk néhány kiegészítő színt, anélkül, hogy elveszítenénk a harmóniát. A kevesebb néha több!

A cikk folytatódik, lapozz!