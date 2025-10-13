Őszi dekorációk, amiket egy kis trükkel karácsonyossá is átalakíthatsz
iStock

Őszi dekorációk, amiket egy kis trükkel karácsonyossá is átalakíthatsz

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.13.

Az ősz beköszöntével sokan szeretünk kreatív és hangulatos díszeket készíteni, amelyek tükrözik a természet változását, a levelek színpompáját és az ilyenkor jellemző melegség érzetét. De mi lenne, ha ezek az őszi dekorációk nemcsak október varázsát tükröznék, hanem egy kis módosítással könnyedén átformálhatók lennének, hogy a karácsony hangulatát is elhozzák az otthonunkba?

Örökzöld koszorú

A koszorúk az ünnepi dekorációk legmeghatározóbb elemei közé tartoznak, és fantasztikusan képesek visszaadni az adott évszak hangulatát. Ősszel egy tobozokkal és termésekkel díszített örökzöld koszorú, amelyet barna szalaggal kötsz át, természetes és barátságos hangulatot hoz a bejárati ajtóra.

Amikor eljön a karácsony, egyszerűen csak cseréld le a szalagot pirosra, és máris kész a karácsonyi verzió. Ha szeretnéd fokozni az ünnepi hangulatot, adj hozzá néhány apró arany díszt vagy csillagot, amelyek finoman megcsillannak a téli fényekben, és azonnal ünnepivé varázsolják az összképet.

Töklámpás

Október elképzelhetetlen töklámpás nélkül, hiszen játékos fényei varázslatos hangulatot teremtenek az otthonokban és a kertekben. De a töknek nem kell november elsején a kukában landolnia (vagy dísztök esetén a padláson porosodnia) – egy kis kreativitással új életet adhatsz neki.

Olvass még a témában

Miután vége a töklámpás szezonnak, fújd le a tököket arany vagy ezüst festékkel, és helyezz beléjük LED égősorokat. Így egy elegáns, modern fénydekorációt kapsz, ami tökéletesen illik a karácsonyi enteriőrbe. Az eredmény: meghitt, ünnepi fények, amik a téli esték állandó díszei lehetnek.

