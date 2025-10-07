Őszi blézerválogatás: stílusos darabok 20.000 Ft alatt
iStock

Őszi blézerválogatás: stílusos darabok 20.000 Ft alatt

Írta 2025.10.07.

Az ősz elengedhetetlen darabja a blézer, amely minden szettnek elegáns megjelenést kölcsönöz. Összegyűjtöttük kedvenc blézereinket, melyek mind 20.000 Ft alatt elérhetők.

Ha van egy ruhadarab, ami minden ősszel megment, az biztosan a blézer. Elég csak felkapni egy egyszerű póló és farmer kombináció fölé, és máris kész a lazán elegáns megjelenés, de ugyanúgy működik irodai szettben vagy akár randin is. Az idei szezonban ráadásul tényleg mindenki találhat kedvére valót: a klasszikus kockástól kezdve a vagány műbőrön át egészen a különleges szabásokig. Ráadásul most 20.000 Ft alatt gyűjtöttük össze a kedvenceinket, szóval stílusos frissítés jön, baráti áron!

Kockás blézer

H&M

Ez a kényelmesen oversized szabású blézer szuper kiegészítője lehet az irodai szettjeidnek, illetve akár a hétköznapoknak is. Kombinálhatod szövetnadrággal, farmerrel és akár miniszoknyával is, kellően elegáns lesz az összhatás.

