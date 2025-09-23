Ősziesedik az idő: hűvös reggelek napos délutánokkal

Ma, 2025. szeptember 23-án Magyarországon többnyire enyhe időre számíthatsz, kevésbé meleg, de többnyire napos idővel. A hőmérséklet napközben 18-21 Celsius fok között várható, estére pedig 11-14 fokra csökken.

Az órákra bontott előrejelzés nagyjából így alakul:

6:00 körül 13-15 fok, túlnyomóan derült vagy enyhén felhős ég, szél gyenge, 5-15 km/h

9:00 körül 17-18 fok, napos idő, szél kissé élénkedik, főként délnyugati irányból 15-20 km/h sebességgel

12:00 körül 20-21 fok, napos, maximális felmelegedés, szél déli-délnyugati 15-25 km/h körüli

15:00 körül 20 fok, enyhén felhős, szél mérsékelt, 15-20 km/h

18:00 körül 17-18 fok, a felhőzet kissé növekszik, szél gyengül 10-15 km/h-ra

21:00 körül 14-15 fok, változó felhőzet, szél gyenge, 5-10 km/h

Csapadék ma nem várható jelentősen, az ország nagy részén száraz marad az idő, viszont lokálisan előfordulhatnak kisebb felhőszakadás jellegű záporok, főként északkeleti tájakon, 10% alatti valószínűséggel.

A szél főként délnyugati irányból fúj, többnyire mérsékelt – helyenként 15-25 km/h sebességgel, így az időjárás kellemesen szellősnek tűnik.

A mai pollenhelyzet mérsékelten terheli az allergiásokat. Főként a parlagfű és az üröm pollenjének jelenléte észlelhető, de ezek koncentrációja a szezon vége felé tart, ezért az allergiás tünetek enyhébbek lehetnek, kivéve azoknál, akik érzékenyek a késő nyári pollenekre. Érdemes azonban gyógyszereidet magadnál tartani, és kerülni a szeles szabadtéri tartózkodást délelőtt és kora délután.

