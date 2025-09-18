Ezekben az országokban teljesen máshogy csókolóznak – meg fogsz lepődni
iStock

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / Ezekben az országokban teljesen máshogy...

Ezekben az országokban teljesen máshogy csókolóznak – meg fogsz lepődni

O. Zselyke
Írta 2025.09.18.

A csókolózás világszerte az intimitás és a szeretet kifejezésének egyik legnépszerűbb formája, ám ami egyik kultúrában természetes, az másutt akár meglepő vagy egészen más jelentést hordozhat. Képzeld el, hogy egy távoli országban járva, ahol a helyi szokásokat sajátítod el, hirtelen szembesülsz azzal, hogy a csókolózás egy teljesen új formája tárul eléd. Akár azt is kockáztatod, hogy akaratlanul is félreérthető jelzéseket küldesz. Ezek a kulturális különbségek nem csak érdekesek, de segítenek jobban megérteni az emberek sokféleségét is.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Arab országok: a tisztelet és hagyomány köteléke

https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/k%C3%B6zel-keleti-p%C3%A1r-s%C3%A9t%C3%A1l-a-dzsiddai-baz%C3%A1rban-gm2229203177-644943518

Az arab országokban a csókolózási szokások jelentősen eltérnek a nyugati világban megszokottaktól. A nyilvános csókolózás többnyire tabu, mivel az iszlám kultúra az erkölcsi és vallási normák szigorú betartását helyezi előtérbe.

Az arab országokban a szeretet és tisztelet kifejezésére más, a kultúrájuknak megfelelő módok állnak rendelkezésre, például a homlokpuszi, amely a tisztelet és az áhítat kifejezésének egyik formája.

Mindazonáltal a barátok és családtagok közötti pusziváltás nem ismeretlen, itt is megfigyelhető, hogy a kulturális normák és a hagyományos értékek közötti egyensúly megőrzésére törekednek. Az arab világ egyik ikonikus megnyilvánulása a puszi az orcára, amely jelképezi az egymás iránt érzett megbecsülést és barátságot.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után

Férfiakat kérdeztünk, miért érzelmileg elérhetetlenek szex után
Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz

Még mindig tombol a parlagfű, sok allergiás panasz lesz
„Esténként féktelenül ettem óriási adagokat” – 3 nő igaz története az étkezési zavaráról

„Esténként féktelenül ettem óriási adagokat” – 3 nő igaz története az étkezési zavaráról
Ez az oka, hogy fiatalabbnak nézel ki, mint anyukád ugyanannyi idősen

Ez az oka, hogy fiatalabbnak nézel ki, mint anyukád ugyanannyi idősen
„Egy hölgy állandóan ölelgette a fiatal férfi kollégákat” – A legképtelenebb HR-es panaszok

„Egy hölgy állandóan ölelgette a fiatal férfi kollégákat” – A legképtelenebb HR-es panaszok
Innen ismerhető fel a „védőháj” és így tüntethető el eredményesen

Innen ismerhető fel a „védőháj” és így tüntethető el eredményesen
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK