Óraátállítás 2025 október: ezt kell tudnod a téli időszámításról

Mikor kell átállítani az órát?
A téli időszámítás megkezdéséhez 2025. október 26-án, hajnal 3 órakor egy órával visszatekerjük az órát, vagy hajnali 2-re állítjuk vissza – noha ezt már elég kevesen végezzük kézzel, a legtöbb okosóra és mobiltelefon magától megteszi ezt nekünk, reggel érdemes még átnézni a lakást, és ha kell, átállítani a faliórákat, a mikró vagy a sütő óráját, vagy az autónkban az órát.
A téli időszámításnak köszönhetően a napfelkelte és a napnyugta 2025. október 26-án körülbelül 1 órával korábban lesz, mint egy nappal korábban. Reggel több fény lesz, este pedig kevesebb.
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/3Következő»