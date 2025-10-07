Óraátállítás 2025 október: ezt kell tudnod a téli időszámításról

Bár egyre több szó esik róla, hogy eltörlik az óraátállítást, idén ez még nem történt meg, ezért a nyáriról ebben az októberben is téli időszámításra váltunk.

Mikor kell átállítani az órát?

A téli időszámítás megkezdéséhez 2025. október 26-án, hajnal 3 órakor egy órával visszatekerjük az órát, vagy hajnali 2-re állítjuk vissza – noha ezt már elég kevesen végezzük kézzel, a legtöbb okosóra és mobiltelefon magától megteszi ezt nekünk, reggel érdemes még átnézni a lakást, és ha kell, átállítani a faliórákat, a mikró vagy a sütő óráját, vagy az autónkban az órát.

A téli időszámításnak köszönhetően a napfelkelte és a napnyugta 2025. október 26-án körülbelül 1 órával korábban lesz, mint egy nappal korábban. Reggel több fény lesz, este pedig kevesebb.

