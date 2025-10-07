Óraátállítás 2025 október: ezt kell tudnod a téli időszámításról

Címlap / Kikapcsolódás / Közélet / Óraátállítás 2025 október: ezt kell...

Óraátállítás 2025 október: ezt kell tudnod a téli időszámításról

Schuster Borka
Írta 2025.10.07.

Bár egyre több szó esik róla, hogy eltörlik az óraátállítást, idén ez még nem történt meg, ezért a nyáriról ebben az októberben is téli időszámításra váltunk.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Mikor kell átállítani az órát?

A téli időszámítás megkezdéséhez 2025. október 26-án, hajnal 3 órakor egy órával visszatekerjük az órát, vagy hajnali 2-re állítjuk vissza – noha ezt már elég kevesen végezzük kézzel, a legtöbb okosóra és mobiltelefon magától megteszi ezt nekünk, reggel érdemes még átnézni a lakást, és ha kell, átállítani a faliórákat, a mikró vagy a sütő óráját, vagy az autónkban az órát.

A téli időszámításnak köszönhetően a napfelkelte és a napnyugta 2025. október 26-án körülbelül 1 órával korábban lesz, mint egy nappal korábban. Reggel több fény lesz, este pedig kevesebb.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni

A legmakacsabb csillagjegyek, akik képtelenek bocsánatot kérni
„Általánosban bókolt, de csak 20 év múlva értettem meg” – 10 flörtölős sztori, ami csak később esett le

„Általánosban bókolt, de csak 20 év múlva értettem meg” – 10 flörtölős sztori, ami csak később esett le
Mutasd az otthonod, megmondjuk milyen vagy a párkapcsolatodban

Mutasd az otthonod, megmondjuk milyen vagy a párkapcsolatodban
Így nem keseredik meg a mák – És miért annyira egészséges?

Így nem keseredik meg a mák – És miért annyira egészséges?
Fenntarthatóbb ruhatárra vágysz idén nyáron? Hasznos gardrób-tippek

Fenntarthatóbb ruhatárra vágysz idén nyáron? Hasznos gardrób-tippek
Az okos nők fejét nehezebb elcsavarni

Az okos nők fejét nehezebb elcsavarni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK