„Ki vagyok Én?” – Te tudod ki vagy a szeretteid nélkül?

Amikor valaki pszichoterápia során elindul az önismereti úton, arra vállalkozik, hogy közelebb kerül az igazi énjéhez. Lebontva a sallangokat, elengedve a különböző szerepköreidet, tudod ki is vagy valójában? Mindenki, aki körülvesz, akaratlanul is formál téged, így néha elkerülhetetlen, hogy valaki más tükrében lásd magad, azonban a legfontosabb, hogy nap végén visszatalálj önmagadhoz.

Tehát ki is vagy TE?

Kevesen vannak, aki a fenti kérdésre szögegyenes választ tudnának adni. Életünk során bárkivel kapcsolatba kerülünk, legyen ez családi, baráti, vagy üzleti kötelék, formálódunk általa. Ugyanez elmondható fordítva is, tehát te is kölcsönösen formálod a környezetedet. Pontosan ezért, legtöbbször erre a kérdésre úgy válaszolnak az emberek, hogy „valakinek a valakije vagyok”, „itt és itt dolgozom ilyen pozícióban, vagy „XY anyukája, felesége, barátnője vagyok”.

Aki soha nem vett részt önismereti munkában, bizony nem egyszerű megválaszolnia ezt a kérdést úgy, hogy csakis róla szóljon a válasz.

Az emberek azért szeretnek pszichológushoz, vagy bármilyen más segítőhöz járni, mert az csak róluk szól, ott ők lehetnek a középpontban. Mi lenne, ha lehetővé tennéd, hogy ezt te is meg tudd adni önmagad számára? Nem önző módon, pusztán megértve azt, hogy te és az életed akkor tud a legjobb irányba haladni, ha magadnak te vagy az első. Lehet, ez elsőre furcsán hangzik, főleg, ha már édesanya vagy, de nem hiába született meg az a mondás, miszerint: „ha anya boldog, mindenki boldog". Bár sarkos megfogalmazás, teljesen egyetértek az állítással.

Természetesen ez nem csak az édesanyákra vonatkozik. Mindegy, jelenleg milyen szerepkör az életed középpontja, mert ami ennél is fontosabb, hogy vagy TE! Ez pedig azt jelenti, hogy neked nap, mint nap vissza kell találnod a legfontosabb személyhez az életedben, önmagadhoz.

