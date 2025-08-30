3 önző és 3 önzetlen csillagjegy: Kiket válassz barátodnak?

Az önzőbb csillagjegyek
Oroszlán
Az Oroszlánok általában magabiztosak, és természetes vezetők, akik szeretik, ha csodálják őket. Ez a figyelemigény gyakran azt eredményezi, hogy néha önzőnek tűnhetnek, mert a saját elismerésükre és sikerükre nagy hangsúlyt fektetnek, amit időnként a másokra irányuló figyelem rovására tesznek.
Az Oroszlán lenyűgöző személyiségével könnyen ragadja magával a környezetében lévő embereket, ám nem ritka, hogy ezek a kapcsolatok egyirányú vágyként manifesztálódnak az Oroszlán részéről, hiszen szüksége van a folyamatos dicséretre és elismerésre.
Skorpió
A Skorpiók intenzív érzelmeikről és szenvedélyességükről ismertek, ám ez az intenzitás gyakran arra sarkallja őket, hogy a saját érzelmi szükségleteik kielégítése érdekében cselekedjenek. Mivel sokszor mély érzéseket táplálnak, gyakran követelőzőek és birtoklóak lehetnek.
A Skorpiók nem haboznak a manipuláció eszközéhez nyúlni, ha valami fontos számukra, így aztán kapcsolataikban hajlamosak lehetnek elnyomni partnerük igényeit, amennyiben azok nincsnek összhangban a saját elképzeléseikkel.
Bika
A Bika talán meglepő lehet a listán, hiszen elesettségével és lojalitásával általában kedves jegyként könyvelik el, de makacsságuk és stabilitás iránti vágyuk sokszor az önzés irányába sodorhatja őket. Ők elsősorban stabilitásra és biztonságra törekednek, amit gyakran a saját megszokott rutinjukra alapoznak.
Ha ezt valami vagy valaki fenyegeti, a Bika hajlamos arra, hogy makacsul ragaszkodjon a saját elképzeléseihez, így elkerülhetetlenül háttérbe szorítva mások igényeit.