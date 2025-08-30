3 önző és 3 önzetlen csillagjegy: Kiket válassz barátodnak?
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ezotéria / 3 önző és 3 önzetlen csillagjegy: Kiket...

3 önző és 3 önzetlen csillagjegy: Kiket válassz barátodnak?

Farkas Izabella
Írta 2025.08.30.

Az asztrológia világában minden csillagjegynek megvannak a maga jellegzetességei, amelyek nem csupán a személyiségüket, hanem a kapcsolataikhoz való hozzáállásukat is meghatározzák. Vannak, akik ösztönösen mások érdekeit helyezik előtérbe, míg mások hajlamosak arra, hogy inkább a saját igényeiket és vágyaikat részesítsék előnyben. Bár ezen jegyek között sok árnyalat létezik, mégis van néhány csillagjegy, amelyek különösen kiemelkednek ebből a szempontból.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az önzőbb csillagjegyek

Oroszlán

Az Oroszlánok általában magabiztosak, és természetes vezetők, akik szeretik, ha csodálják őket. Ez a figyelemigény gyakran azt eredményezi, hogy néha önzőnek tűnhetnek, mert a saját elismerésükre és sikerükre nagy hangsúlyt fektetnek, amit időnként a másokra irányuló figyelem rovására tesznek.

Az Oroszlán lenyűgöző személyiségével könnyen ragadja magával a környezetében lévő embereket, ám nem ritka, hogy ezek a kapcsolatok egyirányú vágyként manifesztálódnak az Oroszlán részéről, hiszen szüksége van a folyamatos dicséretre és elismerésre.

Skorpió

A Skorpiók intenzív érzelmeikről és szenvedélyességükről ismertek, ám ez az intenzitás gyakran arra sarkallja őket, hogy a saját érzelmi szükségleteik kielégítése érdekében cselekedjenek. Mivel sokszor mély érzéseket táplálnak, gyakran követelőzőek és birtoklóak lehetnek.

Mások ezeket olvassák

A Skorpiók nem haboznak a manipuláció eszközéhez nyúlni, ha valami fontos számukra, így aztán kapcsolataikban hajlamosak lehetnek elnyomni partnerük igényeit, amennyiben azok nincsnek összhangban a saját elképzeléseikkel.

Bika

A Bika talán meglepő lehet a listán, hiszen elesettségével és lojalitásával általában kedves jegyként könyvelik el, de makacsságuk és stabilitás iránti vágyuk sokszor az önzés irányába sodorhatja őket. Ők elsősorban stabilitásra és biztonságra törekednek, amit gyakran a saját megszokott rutinjukra alapoznak.

Ha ezt valami vagy valaki fenyegeti, a Bika hajlamos arra, hogy makacsul ragaszkodjon a saját elképzeléseihez, így elkerülhetetlenül háttérbe szorítva mások igényeit.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?

„Mit lehet élvezni a részegségen? Hányás, szédülés, önkívület…” Mi az, amit mindenki szeret, de te ki nem állhatod?
Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés

Az allergiások ma nem lélegezhetnek fel. Pollenjelentés
Tavaszi szerelemre vársz? 5 dolog, amit meg kell tenned, hogy rád találjon

Tavaszi szerelemre vársz? 5 dolog, amit meg kell tenned, hogy rád találjon
Téli fáradtság ellen – megmutatjuk, mit egyél, ha kevés az energiád

Téli fáradtság ellen – megmutatjuk, mit egyél, ha kevés az energiád
Nagy Ő horoszkóp: ilyen a számodra ideális férfi

Nagy Ő horoszkóp: ilyen a számodra ideális férfi
Az álmok üzenete: vedd komolyan a következő jeleket!

Az álmok üzenete: vedd komolyan a következő jeleket!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK