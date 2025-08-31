Ennyire sokat ártasz a bolygónak, ha olajat öntesz a lefolyóba – és mit csinálj helyette
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Ennyire sokat ártasz a bolygónak, ha...

Ennyire sokat ártasz a bolygónak, ha olajat öntesz a lefolyóba – és mit csinálj helyette

Farkas Izabella
Írta 2025.08.31.

Sokszor nem is gondolnánk, hogy a mindennapi tevékenységeink milyen káros hatással lehetnek a környezetre. A konyhában használt sütőolaj eldobása például komoly problémákat okozhat, ha nem megfelelően kezeljük. Talán kényelmes megoldásnak tűnik, ha az olajat egyszerűen a lefolyóba öntjük, de ez messze nem a legjobb, sem pedig a legkörnyezetbarátabb megoldás. De mi is történik pontosan, ha ezt tesszük?

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Milyen károkat okoz az elhasznált olaj a lefolyóban?

Az első és talán legegyszerűbben belátható probléma, hogy az olaj lerakódik a csövek falára. Ez a felhalmozódás idővel eltömődést okozhat, ami a háztartásban komoly kellemetlenségekhez vezethet. Egy elzáródott lefolyó nem csupán bosszantó, hanem költséges javításokat is von maga után.

Az olaj a csatornarendszerben továbbhaladva még nagyobb kárt tehet. A szennyvíztisztító telepeken nem egyszerű eltávolítani az olajat, így az gyakran a természetes vizekbe kerül, ahol hosszú időre megtelepszik. Ennek következtében a folyók, tavak és tengerek élővilágát súlyosan veszélyezteti. Az olaj filmréteget képez a víz felszínén, ami akadályozza az oxigén bejutását, ezzel fullasztva meg a vízi élőlényeket.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad

Ez az 5 szezonvégi barackos recept mennyei ízélményt ad
„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?

„Amikor jól éreztem magam, ő mindig migrént kapott” – Hogyan szabotál egy nárcisztikus?
Bárcsak tudtam volna ezt az 5 dolgot, mielőtt tetováltattam

Bárcsak tudtam volna ezt az 5 dolgot, mielőtt tetováltattam
5 rohanós és egészséges reggeli ötlet, amit örökre meg fogsz szeretni

5 rohanós és egészséges reggeli ötlet, amit örökre meg fogsz szeretni
Hónapokig tartó röhögőgörcs? Hihetetlen dolgok, amik megtörténtek

Hónapokig tartó röhögőgörcs? Hihetetlen dolgok, amik megtörténtek
Teszteld végre: Mennyire vagy perfekcionista? 

Teszteld végre: Mennyire vagy perfekcionista? 
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK