Ennyire sokat ártasz a bolygónak, ha olajat öntesz a lefolyóba – és mit csinálj helyette

Milyen károkat okoz az elhasznált olaj a lefolyóban?
Az első és talán legegyszerűbben belátható probléma, hogy az olaj lerakódik a csövek falára. Ez a felhalmozódás idővel eltömődést okozhat, ami a háztartásban komoly kellemetlenségekhez vezethet. Egy elzáródott lefolyó nem csupán bosszantó, hanem költséges javításokat is von maga után.
Az olaj a csatornarendszerben továbbhaladva még nagyobb kárt tehet. A szennyvíztisztító telepeken nem egyszerű eltávolítani az olajat, így az gyakran a természetes vizekbe kerül, ahol hosszú időre megtelepszik. Ennek következtében a folyók, tavak és tengerek élővilágát súlyosan veszélyezteti. Az olaj filmréteget képez a víz felszínén, ami akadályozza az oxigén bejutását, ezzel fullasztva meg a vízi élőlényeket.