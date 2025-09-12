Októberi újdonságok a horoszkópban, amik megváltoztatják az évedet
Októberi újdonságok a horoszkópban, amik megváltoztatják az évedet

Farkas Izabella
Írta 2025.09.12.

A Kos számára az október hónap különleges változásokat tartogat, hiszen a Mars, a csillagjegy uralkodó bolygója nagy energiákat mozgósít. Ebben az időszakban különösen fontos a célkitűzések újragondolása, mert most képes leszel áttörni azokat a korlátokat, amelyeket eddig magad elé állítottál.

Kos

A karrier terén is új lehetőségek adódhatnak, és ez az energiában gazdag időszak segíthet, hogy bátran kísérletezz. Az anyagi helyzeted is pozitív irányba fordulhat, különösen, ha okosan tervezed a kiadásaidat.

Bika

A Bika jegy szülötteinek az anyagi világ különösen kedvező feltételeket kínál októberben. Az Uránusz bolygó hatása inspirálja a kreatív megoldások keresését, ami új anyagi lehetőségeket és gyarapodást hozhat. Számíthatsz rá, hogy ebben az időszakban az ösztöneid jobban működnek majd, aminek révén képes leszel jó anyagi döntéseket hozni.

Ez azonban nemcsak a pénzügyi területen lesz így, hanem a személyes kapcsolatokban is. Érdemes lehet új befektetések után nézni vagy azokat tovább fejleszteni, amelyeket már elkezdtél.

Ikrek

Az Ikrek jegy szülöttei számára október az új kapcsolatok és az innováció időszaka. A kommunikációs képességeid különösen erősek lesznek, ami új barátságok kialakulásához vezethet.

