Október legnagyobb fordulatai: így változtatja meg az október a csillagjegyek sorsát
Farkas Izabella
2025.09.12.

Az október számos kihívással és lehetőséggel kecsegtet a Kos számára. Az intenzív bolygóállások lehetőséget adnak arra, hogy felvállalja a kockázatokat és új irányba terelje életét. Bízik önmagában, és az ösztönös megérzései most különösen pontosak lehetnek. A legfontosabb, hogy keresse a kiegyensúlyozottságot, különösen a munka és a magánélet területén.

Kos

A hónap közepe felé váratlan változásokkal kell szembenéznie, amelyek próbára teszik a türelmét. Azonban az új kihívásokra való nyitottság és a kreatív problémamegoldás segíthet abban, hogy sikeresen átvészelje ezeket a kíhívásokat. Ez az időszak arra is jó lehetőséget kínál, hogy új szokásokat alakítson ki, amelyek hosszú távon javítják az életminőségét.

