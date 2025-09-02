Őszi időjárás várható? Friss időjárás jelentés

Az óránkénti előrejelzés nagyjából így néz ki:
- Reggel 6 és 9 óra között a hőmérséklet 16-18 fok körül lesz, enyhe szélfúvásokkal, szélsebesség 10-15 km/h között.
- Délelőtt 9 és 12 óra között 20-22 fokra melegszik az idő, a szél mérsékelt marad, 15-20 km/h sebességgel, főként déli irányból.
- Délután 12 és 15 óra között a legmelegebb időszak jön, 24-26 fok között, a szél kissé élénkülhet, 20-25 km/h, de nem zavaró.
- Kora este 15 és 18 óra között 22-24 fok köré hűl az idő, a szél fokozatosan csökken.
- Este 18 és 21 óra között már 18-20 fokra hűl, a szél gyenge, 10 km/h alatt.
Csapadékra ma nem számítunk, az ég nagy része napos vagy gomolyfelhős lesz, zápor vagy eső nem valószínű.
A szél főként déli-délnyugati irányú, mérsékelt sebességgel, de nem okoz kellemetlenséget.
A pollenhelyzet allergiások számára ma közepes-közepesen magas, főként az üröm és parlagfű pollenjének koncentrációja növekedhet, ezért érzékenyeknek érdemes kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, illetve szükség esetén allergia elleni készítményt használni.
A mai időjárás kellemes, nyárias hangulatú, száraz és napos nap várható Magyarországon szeptember 2-án.