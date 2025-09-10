Érkezik a lehűlés, végre nincsenek izzasztó éjszakák

2025. szeptember 10-én Magyarországon a mai időjárás változatos, de alapvetően még nyárias melegre számíthatsz, enyhe 24-26 fokos délutáni hőmérséklettel.

Óránkénti bontásban a következők várhatók:

Reggel 6-9 óra között a hőmérséklet 15-17 fok körül alakul, a levegő párás, helyenként ködös lehet.

Délelőtt 9-12 óra között a hőmérséklet gyorsan emelkedik 20 fok fölé, a nap általában erősebben süt.

Délután 12-15 óra között a csúcshőmérséklet eléri a 24-26 fokot, kevés felhő várható, csapadék nem jellemző.

Kora este 15-18 óra között a hőmérséklet 22-24 fok között marad, enyhe, északnyugati szél fúj 10-20 km/órás sebességgel.

Éjszaka 18-24 óra között a hőmérséklet 16-18 fokra süllyed, a szél mérséklődik, csapadék éjszaka sem várható.

Szél szempontjából a legtöbb időben mérsékelt légmozgásra számíthatsz, 10-20 km/órás északnyugati, nyugati irányból érkező széllel.

A csapadék valószínűsége nagyon alacsony, gyakorlatilag nem kell esővel számolni ezen a napon.

A pollenhelyzet allergiásoknak közepes vagy enyhén emelkedő, főleg parlagfű és erdei fenyő pollenje lehet jelen a levegőben, amely enyhe tüneteket okozhat, de a meleg, kevés csapadék kedvez a pollenszám fennmaradásának.

Összességében 2025. szeptember 10-én Magyarországon kellemes, napos, nyárias idő várható, enyhe széllel és alacsony csapadékvalószínűséggel, közepes pollenhelyzettel allergiások számára.