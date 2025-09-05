Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?
unsplash.com

Címlap / Időjárás / Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás –...

Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?

Arany Inez
Írta 2025.09.05.

Ma, 2025. szeptember 5-én Magyarországon nyárias meleg idő várható, a nappali hőmérsékletek 24-26 Celsius-fok körül alakulnak.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az órákra bontott előrejelzés a következő:

  • Reggel (6-9 óra): Többnyire derült vagy gyengén felhős ég, a hőmérséklet 15-18 fok között alakul. Szélcsend vagy gyenge légmozgás jellemző, párásság és helyenként köd előfordulhat az északi tájakon.
  • Délelőtt (9-12 óra): A nap változóan süt, kevés felhő lehet az égen. A hőmérséklet 20-23 fok körül várható, szél gyenge, délies irányú.
  • Délután (12-18 óra): A legmelegebb időszak, 24-26 fokig emelkedik a hőmérséklet. A napos idő mellett gomolyfelhők megjelenhetnek, de csapadék általában nem várható. A szél délnyugati irányból mérsékelt lehet, 10-20 km/h körül.
  • Este (18-21 óra): A felhőzet fokozatosan növekedhet, de csapadék nem jellemző. A hőmérséklet 19-21 fok körül alakul, a szél gyengül, inkább szélcsend lesz.
  • Éjszaka (21-24 óra): Többnyire felhős vagy változóan felhős idő, 14-16 fok körüli minimumokkal, szél csendes vagy gyenge marad.

A mai napon csapadék kevés vagy egyáltalán nem várható, zivatarok nem jellemzőek.

A szél általában gyenge vagy mérsékelt, délies irányú, délután lehet élénkebb, de nem okoz jelentős kellemetlenséget.

Mások ezeket olvassák

A pollenhelyzet allergiások számára ma közepesen terhelő. A légkörben főként az allergén fűfélék és parlagfű pollenszemei lehetnek jelen, melyek enyhe allergiás tüneteket okozhatnak érzékenyeknél. Az erősebb napsütés és a mérsékelt szél segíti a pollen terjedését, ezért érdemes külső tevékenységeket szükség szerint korlátozni.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?

Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?
Az örök tolakodó kérdések: eljegyzés, esküvő, gyerek – Tényleg muszáj válaszolni?

Az örök tolakodó kérdések: eljegyzés, esküvő, gyerek – Tényleg muszáj válaszolni?
Ezek a vitamin túladagolás jelei – Így kerüld el!

Ezek a vitamin túladagolás jelei – Így kerüld el!
Ez az 5 legjobb fej-, és fülhallgató sportoláshoz

Ez az 5 legjobb fej-, és fülhallgató sportoláshoz
Ezért nem szívódik fel nálad elég D-vitamin. Amit tehetsz ellene

Ezért nem szívódik fel nálad elég D-vitamin. Amit tehetsz ellene
Ez a 6 gyógynövény segíteni fog mélyen és jól aludni

Ez a 6 gyógynövény segíteni fog mélyen és jól aludni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK