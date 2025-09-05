Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?

Az órákra bontott előrejelzés a következő:
- Reggel (6-9 óra): Többnyire derült vagy gyengén felhős ég, a hőmérséklet 15-18 fok között alakul. Szélcsend vagy gyenge légmozgás jellemző, párásság és helyenként köd előfordulhat az északi tájakon.
- Délelőtt (9-12 óra): A nap változóan süt, kevés felhő lehet az égen. A hőmérséklet 20-23 fok körül várható, szél gyenge, délies irányú.
- Délután (12-18 óra): A legmelegebb időszak, 24-26 fokig emelkedik a hőmérséklet. A napos idő mellett gomolyfelhők megjelenhetnek, de csapadék általában nem várható. A szél délnyugati irányból mérsékelt lehet, 10-20 km/h körül.
- Este (18-21 óra): A felhőzet fokozatosan növekedhet, de csapadék nem jellemző. A hőmérséklet 19-21 fok körül alakul, a szél gyengül, inkább szélcsend lesz.
- Éjszaka (21-24 óra): Többnyire felhős vagy változóan felhős idő, 14-16 fok körüli minimumokkal, szél csendes vagy gyenge marad.
A mai napon csapadék kevés vagy egyáltalán nem várható, zivatarok nem jellemzőek.
A szél általában gyenge vagy mérsékelt, délies irányú, délután lehet élénkebb, de nem okoz jelentős kellemetlenséget.
A pollenhelyzet allergiások számára ma közepesen terhelő. A légkörben főként az allergén fűfélék és parlagfű pollenszemei lehetnek jelen, melyek enyhe allergiás tüneteket okozhatnak érzékenyeknél. Az erősebb napsütés és a mérsékelt szél segíti a pollen terjedését, ezért érdemes külső tevékenységeket szükség szerint korlátozni.
