Ma hűvös fordulatot vesz az időjárás – Esőre kell készülni?

Ma, 2025. szeptember 5-én Magyarországon nyárias meleg idő várható, a nappali hőmérsékletek 24-26 Celsius-fok körül alakulnak.

Az órákra bontott előrejelzés a következő:

Reggel (6-9 óra): Többnyire derült vagy gyengén felhős ég, a hőmérséklet 15-18 fok között alakul. Szélcsend vagy gyenge légmozgás jellemző, párásság és helyenként köd előfordulhat az északi tájakon.

Délelőtt (9-12 óra): A nap változóan süt, kevés felhő lehet az égen. A hőmérséklet 20-23 fok körül várható, szél gyenge, délies irányú.

Délután (12-18 óra): A legmelegebb időszak, 24-26 fokig emelkedik a hőmérséklet. A napos idő mellett gomolyfelhők megjelenhetnek, de csapadék általában nem várható. A szél délnyugati irányból mérsékelt lehet, 10-20 km/h körül.

Este (18-21 óra): A felhőzet fokozatosan növekedhet, de csapadék nem jellemző. A hőmérséklet 19-21 fok körül alakul, a szél gyengül, inkább szélcsend lesz.

Éjszaka (21-24 óra): Többnyire felhős vagy változóan felhős idő, 14-16 fok körüli minimumokkal, szél csendes vagy gyenge marad.

A mai napon csapadék kevés vagy egyáltalán nem várható, zivatarok nem jellemzőek.

A pollenhelyzet allergiások számára ma közepesen terhelő. A légkörben főként az allergén fűfélék és parlagfű pollenszemei lehetnek jelen, melyek enyhe allergiás tüneteket okozhatnak érzékenyeknél. Az erősebb napsütés és a mérsékelt szél segíti a pollen terjedését, ezért érdemes külső tevékenységeket szükség szerint korlátozni.

