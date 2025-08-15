Miért nyáron szakítanak a legtöbben? Érthető okai vannak

A nyár a napsütés, a szabadság és a könnyed programok időszaka. Mégis sokan éppen ilyenkor döntenek úgy, hogy lezárják a kapcsolatukat. A jelenség nemcsak városi legenda: kutatások is alátámasztják, hogy a szakítások és a válások száma tavasszal és nyáron megugrik.
Az egyik magyarázat a szezonális hangulatváltozás. Télen sokan keresnek társat a hideg hónapokra – ez a jelenség a „cuffing season” néven ismert. A hosszú, sötét esték után jól esik egy biztos pont az életben. Tavasszal és nyáron viszont a napfény hatására csökken a melatonin termelődése, nő a szerotoninszint, így több az energia, jobb a kedv.
A több társasági esemény, fesztivál, nyaralás és új ismeretség pedig csak erősíti ezt a hatást.