Novemberi szerelmi horoszkóp: 3 jegy, aki most új alapokra teheti szerelmi életét

November mindig is az újrakezdés hónapja volt: a természet maga is új ciklust kezd, amikor az avar alatt már új élet csírázik. Az asztrológia szerint ez a hónap különösen nagy vonzerővel bír a szerelemmel kapcsolatban is. Különösen három csillagjegy számára lesz ez a hónap jelentős, akik most megújult alapokra tehetik szerelmi életüket.
Bika: A stabilitás új értelmet nyer
A Bika, mint földjegy, gyakran keresi a stabilitást és a biztonságot minden életterületen, de különösen a romantikus kapcsolatokban. Novemberben azonban ez a vágy egy új dimenziót kap. Most van az ideje, hogy a meglévő kapcsolatokban mélyebb kötődéseket alakítson ki, új kommunikációs formákkal gazdagítva az együttlétet. Ha egyedülálló Bikáról van szó, most az lenne a legjobb, ha nyitott szemmel járna, mert az egyik ismerettségi körében egy új partner lép be az életébe.
Ekkor a bolygók elrendezése segít a Bikáknak abban, hogy ráébredjenek, milyen fontos a jelen helyzet kihasználása, és hogy legyenek nyitottabbak az új élményekre. Akár egy régi kapcsolat újraélesztésére, akár egy teljesen új szerelem kialakítására készülnek, az idő most a Bika javára dolgozik.
