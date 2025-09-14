„A férjem minden apróságért kiabál” – nők vallanak a láthatatlan lelki terrorról
Unsplash

Címlap / Életmód / Lélek / „A férjem minden apróságért kiabál” –...

„A férjem minden apróságért kiabál” – nők vallanak a láthatatlan lelki terrorról

Farkas Izabella
Írta 2025.09.14.

Sok nő él olyan kapcsolatban, amely kívülről talán teljesen „normálisnak” tűnik, belülről viszont állandó feszültség és félelem határozza meg a mindennapokat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Sok nő él olyan kapcsolatban, amely kívülről talán teljesen „normálisnak” tűnik, belülről viszont állandó feszültség és félelem határozza meg a mindennapokat. A lelki bántalmazás nem hagy látható nyomokat, de annál mélyebb sebeket ejt az önértékelésen, a biztonságérzeten és a személyiség egészén. Az egyik leggyakoribb formája ennek a folyamatos, kontrolláló kiabálás – amikor a partner minden apróságra dühkitöréssel reagál, és a házban senki nem mer nyugodtan létezni.

Öt nő mesél most őszintén arról, milyen ezzel együtt élni – abban a reményben, hogy mások is felismerik: nem normális, ha minden nap gyomorgörccsel térsz haza.

„Nem emel rám kezet, csak mindig üvölt velem”

(Nóra, 34 éves)

Mások ezeket olvassák

Amikor másoknak mesélek a férjemről, mindig mentegetem. Mert igazából „nem rossz ember”, „sosem ütött meg”, „csak ideges típus”. De igazából már évek óta gyomorgörccsel járok haza, mert tudom, hogy bármilyen apróság miatt elkiabálja magát. Ha a cipő nincs pontosan ott, ahol szereti, ha elfelejtem megvenni a kedvenc joghurtját, ha a gyerek nem köszön elég hangosan. Mindenre kiabálással reagál.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat

5 dolog, amivel minden nap romboljuk a saját intelligenciánkat
Ez a legnagyobb szerelmi hiba, amit elkövetsz – születési hónapod szerint

Ez a legnagyobb szerelmi hiba, amit elkövetsz – születési hónapod szerint
Most kezdheted készíteni: 7 szokatlan csináld-magad dísz a karácsonyfára

Most kezdheted készíteni: 7 szokatlan csináld-magad dísz a karácsonyfára
7 film a ‘80-as évekből, amit ma is megéri megnézni

7 film a ‘80-as évekből, amit ma is megéri megnézni
Ilyen vagy, ha áprilisban születtél. Kompatibilitás és kiemelkedő tulajdonságok

Ilyen vagy, ha áprilisban születtél. Kompatibilitás és kiemelkedő tulajdonságok
10 szaftos filmes szerelmi háromszög, amire a mai napig emlékszünk

10 szaftos filmes szerelmi háromszög, amire a mai napig emlékszünk
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK