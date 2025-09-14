„A férjem minden apróságért kiabál” – nők vallanak a láthatatlan lelki terrorról

Sok nő él olyan kapcsolatban, amely kívülről talán teljesen „normálisnak” tűnik, belülről viszont állandó feszültség és félelem határozza meg a mindennapokat. A lelki bántalmazás nem hagy látható nyomokat, de annál mélyebb sebeket ejt az önértékelésen, a biztonságérzeten és a személyiség egészén. Az egyik leggyakoribb formája ennek a folyamatos, kontrolláló kiabálás – amikor a partner minden apróságra dühkitöréssel reagál, és a házban senki nem mer nyugodtan létezni.
Öt nő mesél most őszintén arról, milyen ezzel együtt élni – abban a reményben, hogy mások is felismerik: nem normális, ha minden nap gyomorgörccsel térsz haza.
„Nem emel rám kezet, csak mindig üvölt velem”
(Nóra, 34 éves)
Amikor másoknak mesélek a férjemről, mindig mentegetem. Mert igazából „nem rossz ember”, „sosem ütött meg”, „csak ideges típus”. De igazából már évek óta gyomorgörccsel járok haza, mert tudom, hogy bármilyen apróság miatt elkiabálja magát. Ha a cipő nincs pontosan ott, ahol szereti, ha elfelejtem megvenni a kedvenc joghurtját, ha a gyerek nem köszön elég hangosan. Mindenre kiabálással reagál.