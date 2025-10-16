„Szégyellem, de már nem kívánom a férjem” – Ezek a nők elhidegülésének leggyakoribb okai

Néha még a legboldogabbnak tűnő kapcsolatokban is megjelenhet az elhidegülés, amely nem csak a kapcsolat minőségét, hanem a benne élők önértékelését is komolyan érintheti. Az alábbiakban feltárjuk, mi lehet az oka annak, hogy egy nő egy idő után már nem érzi a vonzalmat a férje iránt.

1. Elveszett a mély érzelmi kötődés

Az intimitás nem csupán a fizikai érintkezést jelenti, hanem azt a mély érzelmi kötődést is, amelyet két ember oszt meg egymással. Ha ez az intimitás megszűnik, akkor az elhidegülés magával hozhatja az érzelmi távolságot is. Sok nő vallja be, hogy miután a mindennapi teendők, a munkahelyi stressz és a gyereknevelés elfoglalták az életüket, nehéz visszatalálni azokhoz a pillanatokhoz, amikor kizárólag egymásra figyeltek.

