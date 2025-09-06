Ez történt, amikor nemet mondtam a saját anyámnak 24 év után először

Sokáig azt gondoltam, hogy egy olyan családban nőttem fel, ahol mindenki csak a legjobbat akarja a másiknak. A szeretet jelen volt köztünk, de mindig, mintha feltételhez lett volna kötve.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az édesanyám hatása az életemre

A gyermekkori emlékeim nagy része anyám körül forognak, aki mindig is meghatározó szereplője volt az életemnek. Gyakran olyan kérésekkel állt elő, amelyekről tudtam, hogy kénytelen vagyok teljesíteni, mert különben érzelmi zsarolás áldozata lettem. Ezt hozzam el, miért nincs már kész, intézzem a kertet, mert a dereka már nem bírja, a postáról is ki kellene venni a csomagot stb stb. Mindezt úgy, hogy már nem éltünk egy háztartásban, megvolt a saját életem. Egészségi állapota rendben van, nem szorul még egyelőre tényleges fizikai segítségre.

Soha nem kérdezte meg, mit érzek vagy mit szeretnék. Azt mondták, a családi kötelék megköveteli, hogy engedelmeskedjek neki, és ezt évekig természetesnek vettem.

Nagyon zavart, amikor megcsörrent a telefonom és ő hívott, mert biztos voltam benne, hogy csak a saját dolgait fogja mesélni és a végére mindig tartogat egy kérést – dehogy kérést, parancsot! Ha véletlenül meséltem magamról, abba azonnal belekötött, éreztette velem, hogy minden egyes döntésemnél ki kell kérném az ő véleményét, ha nem szeretném megégetni magam. Mert ő jobban tudja. Mindent jobban tud.

Nem számított, hogy az ő akarata ellenkezett a saját érzéseimmel vagy vágyaimmal. Tudatosítani kellett magamban, hogy az én boldogságom is legalább olyan fontos, mint az, hogy az ő kedvére tegyek.

A cikk folytatódik, lapozz!