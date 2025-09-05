Nem vagy hideg a pasiddal – csak az érzelmi munkát már elvégezted helyette is

A kapcsolatokban, különösen a hosszabb távúakban, gyakran előfordul, hogy egyik fél úgy érzi, hogy a másik érzelmi szükségleteit mindig előtérbe helyezi. Sokan ezt a jelenséget könnyedén a "hidegség" vagy "érzéketlenség" számlájára írják, holott az ok lehet ennél sokkal mélyebb és összetettebb is.
Az érzelmi munka rejtett terhe
Az érzelmi munka fogalmát először Arlie Russell Hochschild szociológus vezette be, aki a ‘The Managed Heart’ című könyvében leírta, hogy a mindennapi életünk során mennyi érzelmi erőfeszítést teszünk a harmónia fenntartására.