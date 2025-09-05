Nem vagy hideg a pasiddal – csak az érzelmi munkát már elvégezted helyette is


Nem vagy hideg a pasiddal – csak az érzelmi munkát már elvégezted helyette is

Farkas Izabella
Írta 2025.09.05.

A kapcsolatokban, különösen a hosszabb távúakban, gyakran előfordul, hogy egyik fél úgy érzi, hogy a másik érzelmi szükségleteit mindig előtérbe helyezi. Sokan ezt a jelenséget könnyedén a "hidegség" vagy "érzéketlenség" számlájára írják, holott az ok lehet ennél sokkal mélyebb és összetettebb is.

Az érzelmi munka rejtett terhe

Az érzelmi munka fogalmát először Arlie Russell Hochschild szociológus vezette be, aki a ‘The Managed Heart’ című könyvében leírta, hogy a mindennapi életünk során mennyi érzelmi erőfeszítést teszünk a harmónia fenntartására.

Az érzelmi munka megnyilvánulhat abban, hogy figyelmesen meghallgatjuk a másik problémáit, támogatjuk őt, és próbáljuk fenntartani a pozitív légkört. Azonban, ha ezt a terhet csak az egyik fél viseli, az előbb-utóbb kimerültséghez és frusztrációhoz vezethet.

