„Nem tudtam, hogyan fogom kifizetni a következő számlát” – Ezt jelenti nekem nőként az anyagi függetlenség

Gyerekként, amikor arról álmodoztam, hogy egyszer balerina vagy mélytengeri kutató leszek, az anyukám mindig hozzátett valamit: „Bármit csinálhatsz, csak győződj meg róla, hogy elég pénzed legyen belőle ahhoz, hogy bármikor, egyik napról a másikra el tudd tartani magadat meg a gyerekeidet.” Akkor még nem értettem pontosan, miért ismételgeti ezt ennyiszer, de a hangsúly és a komolyság belém égett.
Később persze megértettem. Anyukám egy rossz, bántalmazó kapcsolatban ragadt benne évekig, és bár dolgozott, a keresete nem volt elég ahhoz, hogy egyedül, biztonságban fel tudjon nevelni minket. Az anyagi függés az egyik legnagyobb bilincs volt rajta, és számomra már kislányként világossá vált: én nem akarom, hogy valaha bárki így korlátozhasson.
Az első döntés: eltartani saját magamat
Ez az intelem annyira mélyen bevésődött, hogy gyakorlatilag 18 éves korom óta mindent ennek rendeltem alá. Tudatosan ügyeltem arra, hogy mindig magamat tartsam el. Még azt a kevés segítséget sem fogadtam el, amit a szüleim adni tudtak volna, mert úgy éreztem, azzal is sérülne a függetlenségem.
Ez persze nem volt könnyű út. A pénz hiánya gyakran jelentett nélkülözést és lemondást. Voltak hónapok, amikor a hó végére már tényleg csak aprót számolgattam a buszjegyre. És voltak éjszakák, amikor álmatlanul forgolódtam, mert nem tudtam, hogyan fogom kifizetni a következő számlát. Amikor nincs az ember alatt biztonsági háló, a mélység feneketlennek és sötétnek tűnik.