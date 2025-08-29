Nem tudom a pici konyhámat ezek nélkül az eszközök nélkül elképzelni

A jó hír az, hogy a gyártók is ráéreztek erre a problémára. Egyre több olyan készülék jelenik meg, amelyeket kifejezetten kis alapterületű otthonokba terveztek. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell lemondanod a modern technológiáról és a kényelmet adó eszközökről – csak ügyesen kell választanod.
Multifunkciós készülékek
Egy kompakt konyhában a legfontosabb szempont, hogy ne legyen zsúfolt a pult. Erre a legjobb megoldás, ha olyan gépeket választasz, amelyek több funkciót is tudnak. Ma már számos sütő létezik beépített légkeveréses, airfryer vagy akár sous-vide funkcióval, így nem kell külön kis gépeket tartanod a munkalapon.
Az igazán jó modellekben egyszerre találhatsz grillt, mikrót, lassú sütést és önmagát tisztító programokat – így egyetlen készülékkel gyakorlatilag minden főzési igényt lefedsz. A végeredmény? Több hely, letisztult tér. Akár az airfryerek között is találhatsz többfunkciós modellt. Nagyon praktikus még a botmixer, amihez többféle tartozék van: az enyém cutter, botmixer és habverő is, így egyetlen kis eszköz elég egy csomó konyhai előkészítő feladatra.
Mások ezeket olvassák