Nem tudom a pici konyhámat ezek nélkül az eszközök nélkül elképzelni

Egy aprócska konyhában főzni néha olyan, mintha egy állandó fejtörőbe ragadtál volna. Tudod, hogy mik azok a gépek, amik nélkül egyszerűen nem lehet meglenni, de hogy hogyan férjenek el mind együtt abban a „cipősdoboznyi” térben – az már igazi kihívás.

A jó hír az, hogy a gyártók is ráéreztek erre a problémára. Egyre több olyan készülék jelenik meg, amelyeket kifejezetten kis alapterületű otthonokba terveztek. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell lemondanod a modern technológiáról és a kényelmet adó eszközökről – csak ügyesen kell választanod.

Multifunkciós készülékek

Egy kompakt konyhában a legfontosabb szempont, hogy ne legyen zsúfolt a pult. Erre a legjobb megoldás, ha olyan gépeket választasz, amelyek több funkciót is tudnak. Ma már számos sütő létezik beépített légkeveréses, airfryer vagy akár sous-vide funkcióval, így nem kell külön kis gépeket tartanod a munkalapon.

Az igazán jó modellekben egyszerre találhatsz grillt, mikrót, lassú sütést és önmagát tisztító programokat – így egyetlen készülékkel gyakorlatilag minden főzési igényt lefedsz. A végeredmény? Több hely, letisztult tér. Akár az airfryerek között is találhatsz többfunkciós modellt. Nagyon praktikus még a botmixer, amihez többféle tartozék van: az enyém cutter, botmixer és habverő is, így egyetlen kis eszköz elég egy csomó konyhai előkészítő feladatra.

