Ez a nyaralásom sem volt tökéletes, de nem is kell annak lennie

Szeretek akár hónapokkal előre megtervezni egy nyaralást: térképet böngészni, listát írni a látnivalókról, elképzelni, ahogy kávézom egy gyönyörű tengerparton vagy végigsétálok azokon a helyeken, amiket a közösségi médiában varázslatosnak látok. Aztán persze a valóság kicsit másként alakul. Valószínűleg nem minden lesz tökéletes – idén sem volt az. De megtanultam valamit: nem is kell annak lennie.

Az Instagram, az utazási blogok és a reklámok könnyen idealizált képet rajzolnak elénk arról, hogy milyennek kellene lennie egy „jó nyaralásnak”. Tökéletes szállás, hibátlan időjárás, harmonikus társaság, nulla stressz… Csakhogy az élet általában nem így működik – a nyaralás sem mindig.

Idén júniusban a Garda-tónál töltöttem el egy hetet a párommal. Sok tervvel indultunk útnak, de nem minden alakult úgy, ahogy elképzeltük. Ez viszont még nem jelentette azt, hogy rossz lett volna. Sőt, sok szuper emlékkel gazdagodtunk.

A valóság néha borús – szó szerint is

„Az időjárás borús volt, a szálláson penészfoltok, és az utolsó pillanatban a baráti társaság egyik tagja visszamondta az utazást. A kirándulás első napján elhagytam a napszemüvegem, és a térdem is meghúztam egy rossz lépésnél.”

Ismerős? Ilyen dolgok sokakkal megesnek minden évben, és tönkre is teszik a hangulatukat. Ha viszont megtanuljuk a pozitívumokat előtérbe helyezni, és nem mindent lépésről lépésre megtervezni, és elvárni, hogy biztosan úgy is legyen, akkor egy „tökéletlen” nyaralás is lehet olyan, amire bármikor szívesen emlékszünk vissza.

Amikor a terveinket felülírja az élet – és mégis jól alakul

Ami az idei évet illeti, tavasszal még lelkesen nézegettem egy híres panorámaösvényt, és biztos voltam benne, hogy végigsétálunk rajta. A valóságban kétszer is próbálkoztunk, de egyik alkalommal a GPS egy alig járható útvonalra vitt minket, a másik nap pedig egyszerűen eltévedtünk, és csak az ösvény végére értünk el – a leglátványosabb résztől jó pár kilométerre.

De mégsem vagyok csalódott. Közben is csodaszép helyeken jártunk, és rengeteg jó pillanatot éltünk meg. Az ösvényt pedig felírtam egy képzeletbeli listára, mint olyan helyet, ahova megéri majd visszamenni.

A „más” nem mindig rossz

Talán az idő, a tapasztalat vagy az apró csalódások tanítanak meg minket arra, hogy más szemmel nézzünk a történésekre. Ma már nem az marad meg bennem egy nyaralásból, hogy mi nem sikerült, vagy miért nem volt minden tökéletes. Hanem az, hogy miben volt öröm, még akkor is, ha másként történt, mint terveztük.

Egy esős délutánon kártyázni a teraszon jó társaságban például legalább annyira emlékezetes lehet szerintem, mint egy tengerparti naplemente. A reggeli finom kávé nem lesz kevésbé ízletes akkor sem, ha épp egy vastag pulóverben kortyolgatjuk odakint. A nevetések, beszélgetések, közösen megoldott helyzetek mostanra úgy látom, hogy sokkal közelebb vihetnek a valódi pihenéshez, mint bármilyen luxus vagy tökéletesen végigvitt útiterv.

Nem tökéletes – hanem élő

Úgy gondolom, a tökéletlenség nem automatikusan az élmények ellentéte, hanem a szerves része is lehet. A spontaneitás, a váratlan helyzetek és apró zökkenők – ezek teszik valódivá az utazást.

Ha csak egy dolgot tanácsolhatnék bárkinek nyaralás előtt, az ez lenne: nem kell minden percnek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy az egész igazán jó legyen. Sőt… néha éppen attól lesz emlékezetes, hogy nem úgy alakul, ahogy elterveztük.