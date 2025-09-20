Nem lehet elég korán készülni, ha Halloweenről van szó – 10 egyedi jelmezötlet 2025-re

Készülj fel a Halloweenra 2025-ben ezekkel az egyedi jelmezötletekkel. Akár utolsó pillanatos bulira készülsz, akár már hetek óta tervezgeted a megjelenésedet, itt megtalálod a legjobb inspirációkat.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mivel az ősz hivatalosan szeptember 1-jén kezdődik, mi már elővettük az őszi dekorációkat, beállítottuk a horrorfilmeket a lejátszási listára, és javában tervezzük a Halloween-bulit. Idén a szokásos rémisztgetés mellett friss, egyedi jelmezekkel is számolhatsz. Lesznek híres párosok, valamint rengeteg film és sorozatinspiráció, ha kedved támad beöltözni. És ha azt hiszed, hogy egyetlen Labubut sem fogsz látni, nagyon tévedsz. Nincs időd nagy készülődésre? Semmi gond, erre is van megoldás. Teljesen rendben van, ha csak felkapsz egy macskafület vagy egy kötényt, és szakácsnak nevezed magad. A következő részben megtalálod a legjobb Halloween-jelmezötleteket, amelyekkel pillanatok alatt összerakhatod a szettedet, akár utolsó pillanatos bulira készülsz, akár már hetek óta izgatottan tervezgeted a megjelenésedet.

Labubu

Idén aligha akad nagyobb popkulturális jelenség, ami ennyire hívogatna egy ütős Halloween-jelmezre. Gyerekek és felnőttek egyaránt megőrültek a bolyhos figurákért, akik egyszerre aranyosak és kicsit gonoszan vigyorognak. Sokak táskájáról lógtak, polcokon gyűjtögették őket, sőt még apró ruhákat is kaptak. A Labubu-lookhoz elég egy puha, kapucnis, füles overál, ami Halloween után pizsamaként is hordhatsz. A sminkhez inspirációt bőven találsz a közösségi médiában, vannak rémisztőbb és cuki verziók is. És ha nem sikerül tökéletes lesz, csak mondd azt, hogy te igazából Lafufu vagy!

A cikk folytatódik, lapozz!