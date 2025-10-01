„Nem bír magával, ha a férjem közelében van” – Nők, akik el akarják szeretni más párját
„Nem bír magával, ha a férjem közelében van” – Nők, akik el akarják szeretni más párját

Szőke Angéla
Írta 2025.10.01.

Néhány nő sportot űz abból, hogy mások párjaira hajt. Mi motiválja őket, és hogyan reagálnak a környezetükben élők? Ismerd meg a különböző történeteket és okokat.

„Férjvadászok”, azaz miért vannak nők, akik el akarják szeretni valaki más párját? Minden társaságban van egy nő, aki sportot űz abból, hogy ráhajt a barátnők pasijaira.

Nóra

Nóra nagyon szép és érdekes személyiség. Karakteres, jó a humora és pont annyira titokzatos, amennyire egy igazi végzet asszonyának lennie kell. Nóra jó barátnő is: meghallgat, ha ki akarom beszélni a gondjaimat és bármikor vigyáz a fiamra, ha sürgős dolgom akad, egy igazi kincs ez a nő.

Az egyetlen hibája, hogy nem bír magával, ha a férjem közelében van. Egyszerűen látom, ahogy a tekintete villan, még a tartása is megváltozik. A férjemmel ezt viccesen úgy hívjuk, hogy felveszi a „hódító pozíciót.” Igen, szerencsére a párommal olyan a kapcsolatom, hogy ezen az egészen csak nevetünk, lepattan róla Nóra hódítása.

Egyszer kérdeztem Nórát, hogy miért csinálja ezt, de őszintén elkerekedett szemekkel értetlenkedett, hogy nem tudja, miről beszélek. Azóta sem tudom eldönteni, hogy Oscar-díjas színésznő vagy tényleg nincs tudatában annak, hogy ezt csinálja, de igazából nem is számít. Én elfogadtam, hogy ő ilyen és kész, ez nem zavarja a barátságunkat.

