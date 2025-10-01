„Nem bír magával, ha a férjem közelében van” – Nők, akik el akarják szeretni más párját

Néhány nő sportot űz abból, hogy mások párjaira hajt. Mi motiválja őket, és hogyan reagálnak a környezetükben élők? Ismerd meg a különböző történeteket és okokat.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Férjvadászok”, azaz miért vannak nők, akik el akarják szeretni valaki más párját? Minden társaságban van egy nő, aki sportot űz abból, hogy ráhajt a barátnők pasijaira.

Nóra

Nóra nagyon szép és érdekes személyiség. Karakteres, jó a humora és pont annyira titokzatos, amennyire egy igazi végzet asszonyának lennie kell. Nóra jó barátnő is: meghallgat, ha ki akarom beszélni a gondjaimat és bármikor vigyáz a fiamra, ha sürgős dolgom akad, egy igazi kincs ez a nő.

Az egyetlen hibája, hogy nem bír magával, ha a férjem közelében van. Egyszerűen látom, ahogy a tekintete villan, még a tartása is megváltozik. A férjemmel ezt viccesen úgy hívjuk, hogy felveszi a „hódító pozíciót.” Igen, szerencsére a párommal olyan a kapcsolatom, hogy ezen az egészen csak nevetünk, lepattan róla Nóra hódítása. Olvass még a témában Teszt: Milyen típusú szerelem vár rád ebben az életedben? Teszt: Vajon meg akar csókolni, vagy csak kedves veled? Férfiak, akik éltetek hosszú kapcsolatban, mit tanultatok belőle? „A gyermekemre sincs elég időm, nemhogy ismerkedésre” – 10 kijózanító történet arról, miért vagy szingli

Egyszer kérdeztem Nórát, hogy miért csinálja ezt, de őszintén elkerekedett szemekkel értetlenkedett, hogy nem tudja, miről beszélek. Azóta sem tudom eldönteni, hogy Oscar-díjas színésznő vagy tényleg nincs tudatában annak, hogy ezt csinálja, de igazából nem is számít. Én elfogadtam, hogy ő ilyen és kész, ez nem zavarja a barátságunkat.

A cikk folytatódik, lapozz!