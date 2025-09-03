„Nem akarok felnőtt csecsemőt” – Szingli nők meséknek, miért nem akarnak már kapcsolatban lenni
„Nem akarok felnőtt csecsemőt” – Szingli nők meséknek, miért nem akarnak már kapcsolatban lenni

Szőke Angéla
Írta 2025.09.03.

Egyre több olyan egyedülálló nő adja fel, hogy párkapcsolatban éljen.

Mert ha nincs kedvem, munka után nem megyek bevásárolni, mert nem kell azon agyalnom, mit kell főznöm. Ha hazaérek, nem szétdobált ruhák és rendetlenség fogad, hanem szép rend. Tudom, mi van a hűtőben, mert nem zabálja ki senki. Nincs szőr a mosdóban és mindig tiszta a vécé. Mélyen alszom, mert nem horkol mellettem senki. És nem kell a gondját viselnem egy felnőtt csecsemőnek, akinek nem a társa vagyok, hanem a második anyukája, akibe időnként belemaszturbál. (mert még a szexben is önző.) Nyolc éve vagyok egyedülálló és teljesen őszintén állítom, hogy eddig ez volt életem legboldogabb nyolc éve.

