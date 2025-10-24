Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt

Valószínűleg még soha senkivel nem fordult elő, hogy rávette magát az edzésre, és megbánta – a testmozgástól mindig jobban érezzük magunkat, de amíg az edzőteremig eljutunk, néha nehéz ezt az eszünkbe juttatni.
Ha neked is gondot okoz, hogy motivációt találj az edzésre, és nehezen veszed rá magadat, hogy lemenj a terembe, a pszichológusok szerint az úgynevezett „peak-end rule” trükk segíthet az emlékeink formálásában – és ezáltal az edzés élvezetessé tételében, valamint abban is, hogy a következő alkalommal már könnyebben elindulj.
Mi is az a „peak-end rule”?
A „peak-end rule” szerint azt, hogy milyen emlékeink lesznek egy élményről, nem az események teljes sora adja, hanem a csúcspont (peak) és a befejezés (end) szakaszai – vagyis legalábbis ezek esnek legnagyobb súllyal a latba, amikor az agyunk elraktároz egy benyomást. Az elvet Barbara Fredrickson és Daniel Kahneman dolgozta ki az 1990-es években, és kimutatták: az élmény intenzív és záró momentumai sokkal erősebben hatnak vissza, mint a köztes unalmas vagy monotón részletek.
Olvass még a témában
Ez annak köszönhető, hogy az emlékezetünk inkább ezekre a pillanatokra fókuszál, és hajlamos eltekinteni a hosszan elnyúló középső részektől.