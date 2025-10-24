Nehezen veszed rá magad az edzésre? Próbáld ki ezt a pszichológiai trükköt

Ha gondot okoz, hogy motivációt találj az edzésre, a 'peak-end rule' segíthet. Ez a pszichológiai trükk az emlékek formálásában és az edzés élvezetessé tételében játszik szerepet.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Valószínűleg még soha senkivel nem fordult elő, hogy rávette magát az edzésre, és megbánta – a testmozgástól mindig jobban érezzük magunkat, de amíg az edzőteremig eljutunk, néha nehéz ezt az eszünkbe juttatni.

Ha neked is gondot okoz, hogy motivációt találj az edzésre, és nehezen veszed rá magadat, hogy lemenj a terembe, a pszichológusok szerint az úgynevezett „peak-end rule” trükk segíthet az emlékeink formálásában – és ezáltal az edzés élvezetessé tételében, valamint abban is, hogy a következő alkalommal már könnyebben elindulj.

Mi is az a „peak-end rule”?

A „peak-end rule” szerint azt, hogy milyen emlékeink lesznek egy élményről, nem az események teljes sora adja, hanem a csúcspont (peak) és a befejezés (end) szakaszai – vagyis legalábbis ezek esnek legnagyobb súllyal a latba, amikor az agyunk elraktároz egy benyomást. Az elvet Barbara Fredrickson és Daniel Kahneman dolgozta ki az 1990-es években, és kimutatták: az élmény intenzív és záró momentumai sokkal erősebben hatnak vissza, mint a köztes unalmas vagy monotón részletek. Olvass még a témában Nem kérsz többé ketchupot, ha megkóstolod a következőt A parabének csökkentik a termékenységet? Ezért fogan meg egyre kevesebb baba A maradék kenyér se vesszen kárba! Így hasznosíthatod ízletesen Passzív bevétel: tényleg nagy összegre tehetsz szert ezekkel a módszerekkel?

Ez annak köszönhető, hogy az emlékezetünk inkább ezekre a pillanatokra fókuszál, és hajlamos eltekinteni a hosszan elnyúló középső részektől.

A cikk folytatódik, lapozz!