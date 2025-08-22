Ezért ne mondd soha, hogy „ne sírj” a gyerekednek
Farkas Izabella
Írta 2025.08.22.

A gyereknevelés egyik sarkalatos pontja, hogy hogyan kommunikálunk a gyermekeinkkel érzelmi helyzetekben. Sokan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy-egy egyszerű mondattal gyorsan el lehet simítani a problémákat, de a valóság ennél sokkal bonyolultabb. Különösen igaz ez a „ne sírj” kifejezésre, amely sokszor inkább kárt okozhat, mintsem segítene. Ezt a témát járta körül több neves pszichológus is, mint például Dr. John Gottman, aki híres arról, hogy érzelemszabályozási modelljeivel forradalmasította a szülői kommunikációt.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Az érzelmek elfogadása mint alapelv

Dr. John Gottman pszichológus hangsúlyozza, hogy az érzelmek megértése és elfogadása a kulcsa annak, hogy a gyermekeinkkel való kapcsolódás mélyebb és tartalmasabb legyen.

A gyerekeknek joguk van kifejezni az érzéseiket, és nekünk, szülőknek, az a feladatunk, hogy támogassuk őket ebben. Az érzelmek – legyenek azok öröm vagy bánat – kifejezése természetes része az emberi lélek fejlődésének, és az elfojtásuk hosszú távon akár pszichológiai problémákhoz is vezethet.

A „ne sírj” mondat hatása a gyerekekre

Amikor azt mondjuk egy gyereknek, hogy „ne sírj”, valójában arra kérjük, hogy elfojtsa az érzelmeit. Ez az elfojtás az érzelmek természetes kifejezésének gátja, ami hosszú távon magatartási és szorongásos problémákat okozhat.

Mások ezeket olvassák

Barbara Fredrickson, az érzelmi pszichológia egy másik szakértője, a pozitív érzelmek fontosságáról szóló munkájában rámutat, hogy az érzelmi elfojtás akadályozza a fejlődést és a boldogulást.

