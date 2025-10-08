Ezt a 4 dolgot ne engedd be a lakásodba ősszel – energetikai okok miatt

Az ősz beköszönte nem csupán a természet színeit változtatja meg, hanem az otthonunk hangulatát és energiáját is. Az energia szabad áramlása otthonunkban fontos szerepet játszik az általános közérzetünkben és a mindennapi életünkre gyakorolt hatásában. Léteznek olyan tárgyak és elemek, amelyek negatívan befolyásolhatják ezt az áramlást, különösen az őszi hónapokban, amikor a nappalok rövidebbek és a napfény kevésbé intenzív. Nézzük meg azt a négy dolgot, amelyet érdemes elkerülni, hogy a beltéri energia optimális maradjon.

Lejárt szavatosságú tárgyak és elhasználódott bútorok

Bármilyen régi vagy elhasználódott tárgy, amelyet továbbra is megtartunk az otthonunkban, visszatarthatja tőlünk a friss, új energiákat. A lejárt szavatosságú élelmiszerek, régi újságok és törött bútorok olyan jelleggel bírnak, amely csökkenti a tér energiáját.

Amikor ezeket a tárgyakat magunk előtt tartjuk, annak ellenére, hogy tudjuk, ideje lenne megválni tőlük, nemcsak helyet foglalnak el, hanem az energiáinkat is blokkolják. Az elmúlt dolgok elengedése segít a megújulásban, és teret ad az új lehetőségek számára.

