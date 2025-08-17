Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül
istovckphoto.com

Címlap / Otthon / Háztartás / Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül

Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül

Schuster Borka
Írta 2025.08.17.

Gondolsz az újrahasznosításra, keresed a zöld megoldásokat, de a citromhéjat eddig mindig csak a komposztba dobtad? Mutatunk öt módszert, amivel a citromhéj nem csupán hulladék lesz, hanem minden nap hasznos társ a ház körüli munkákban és a takarítás során.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Gondolsz az újrahasznosításra, keresed a zöld megoldásokat, de a citromhéjat eddig mindig csak a komposztba dobtad? Mutatunk öt módszert, amivel a citromhéj nem csupán hulladék lesz, hanem minden nap hasznos társ a ház körüli munkákban és a takarítás során.

Illatosítsd a konyhát főtt citromhéjjal!

Egy otthon készített vasárnapi ebédnél vagy egy gyors, hétköznapi vacsoránál kevés otthonosabb érzést adó dolog van. A főzés után a lakásban maradó szagot viszont már kevésbé szeretjük. Ha egy gyors szellőztetés nem a várt eredményt hozta, vesd be a félretett citromhéjakat! A citrus héját tedd egy edénybe víz és egy kis ecet társaságában, majd lassú tűzön forrald fel. A levegőbe kerülő illatoktól a konyha megtelik tisztaságérzettel, és a kellemetlen aromák is távoznak.

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK