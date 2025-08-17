Ne dobd ki a citromhéjat: 5 praktikus felhasználási mód a ház körül

Gondolsz az újrahasznosításra, keresed a zöld megoldásokat, de a citromhéjat eddig mindig csak a komposztba dobtad? Mutatunk öt módszert, amivel a citromhéj nem csupán hulladék lesz, hanem minden nap hasznos társ a ház körüli munkákban és a takarítás során.

Illatosítsd a konyhát főtt citromhéjjal!

Egy otthon készített vasárnapi ebédnél vagy egy gyors, hétköznapi vacsoránál kevés otthonosabb érzést adó dolog van. A főzés után a lakásban maradó szagot viszont már kevésbé szeretjük. Ha egy gyors szellőztetés nem a várt eredményt hozta, vesd be a félretett citromhéjakat! A citrus héját tedd egy edénybe víz és egy kis ecet társaságában, majd lassú tűzön forrald fel. A levegőbe kerülő illatoktól a konyha megtelik tisztaságérzettel, és a kellemetlen aromák is távoznak.