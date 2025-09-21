A NASA szerint ilyen hatással van a telihold az alvásunkra

Sokunk számára a telihold misztikus jelenség, amelyet minden hónapban áhítattal figyelünk. Az éjszakai égbolt világító teste, amely számos kultúrában, mítoszban és irodalmi alkotásban kap központi szerepet, valójában több hatást gyakorol ránk, mint gondolnánk. De vajon a tudományos világ, különösen a NASA, milyen véleménnyel van arról, hogyan befolyásolja a telihold az alvásunkat? Ehhez egy kicsit mélyebbre kell ásnunk a holdfázisok hatásainak megértésében.

Alvás és a Földön töltött idő

A NASA szakértői számos kutatást végeztek arra vonatkozóan, hogy a holdnak – különösen a teliholdnak – milyen hatása van a Földön élő organizmusokra, beleértve az embereket is. A természetes fény ciklusa, amit a holdfázisok váltakozása biztosít, évezredek óta formálja az élőlények viselkedését. Nem is csoda, hogy az alvásunkra is kihatással lehet.

A kutatások szerint a telihold éjszakája alatt sokan észlelnek változásokat az alvás minőségében és mennyiségében. Vizsgálatok kimutatták, hogy teliholdkor jelentősen nőhet az emberek elalvási ideje, és az alvás összességében nyugtalanabb, kevésbé pihentető lehet. Ezt akár a megnövekedett természetes fény intenzitása is okozhatja. Bizonyos tanulmányok szerint a melatonin, az alvás hormonja, kevésbé termelődik ebben az időszakban, ami magyarázhatja, miért érezzük magunkat kevésbé kipihentnek a telihold fénye alatt.

