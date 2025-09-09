A „narancshéj teória” megjósolja a párkapcsolatod jövőjét

Szinte biztos, hogy te is belefutottál már különféle, az emberi kapcsolatokat leíró, vizsgáló elméletekbe, amelyek gyakran a párkapcsolatok világát is érintik. Létezik például a szerelem háromszögelmélete és kötődéselmélet is, amelyek mögött sokéves kutatás áll. A közelmúltban azonban egy olyan trend került a figyelem középpontjába, amely nem tudományos alapokon nyugszik, hanem egy TikToker indította el: a „narancshéj-teória”.

Erről szól a „narancshéj-teória”

A „narancshéj-teória” roppant egyszerű, mégis sok bonyodalmat szülhet. Lényegében arról van szó, hogy ha megkéred a párodat, hogy hámozzon meg neked egy narancsot, és kérdés nélkül megteszi, akkor egészséges a kapcsolatotok. Ha viszont nem, vagy csak hoz neked egy narancsot pucolatlanul, akkor az arra utalhat, hogy a kapcsolatotok kudarcra van ítélve.

A „narancshéj-teóriát” életre hívó videót, amely egész pontosan egy üzenetváltás diavetítése, már több millióan látták. Rengetegen kezdtek el foglalkozni azzal, mennyire sokat számíthat egy ilyen gesztus, függetlenül attól, hogy miért kéri a másik. (A narancs megpucolása esetén mondjuk nincs kedve, fáradt vagy a hosszú körmei akadályozzák).

