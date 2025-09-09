A „narancshéj teória” megjósolja a párkapcsolatod jövőjét

Erről szól a „narancshéj-teória”
A „narancshéj-teória” roppant egyszerű, mégis sok bonyodalmat szülhet. Lényegében arról van szó, hogy ha megkéred a párodat, hogy hámozzon meg neked egy narancsot, és kérdés nélkül megteszi, akkor egészséges a kapcsolatotok. Ha viszont nem, vagy csak hoz neked egy narancsot pucolatlanul, akkor az arra utalhat, hogy a kapcsolatotok kudarcra van ítélve.
A „narancshéj-teóriát” életre hívó videót, amely egész pontosan egy üzenetváltás diavetítése, már több millióan látták. Rengetegen kezdtek el foglalkozni azzal, mennyire sokat számíthat egy ilyen gesztus, függetlenül attól, hogy miért kéri a másik. (A narancs megpucolása esetén mondjuk nincs kedve, fáradt vagy a hosszú körmei akadályozzák).
