Így rendezd át a nappalidat mint egy profi – nulla forintból

A nappali az otthonunk szíve, ahol a család és barátok gyűlnek össze. Ha szeretnéd felfrissíteni a teret anélkül, hogy pénzt költenél, csupán egy kis időre és kreativitásra van szükség. Megmutatjuk, hogyan varázsold újjá a nappalidat öt egyszerű lépéssel!

Válaszd meg a fókuszpontot

Minden szoba igényel egy fókuszpontot, amely köré épül a berendezés. Ez lehet a kandalló, egy nagy ablak, vagy akár egy szemet gyönyörködtető műalkotás. Ha megvan a középpont, könnyebben tudod rendezni a bútorokat is, hiszen minden más csak ezt egészíti ki.

