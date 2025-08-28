A mai időjáráson meglepődhetsz, de többségében még fürdőzhetsz a napon
istockphoto.com

Címlap / Időjárás / A mai időjáráson meglepődhetsz, de...

A mai időjáráson meglepődhetsz, de többségében még fürdőzhetsz a napon

Arany Inez
Írta 2025.08.28.

2025. augusztus 28-án Magyarországon a mai időjárás változatos lesz, enyhe meleggel és időszakos napsütéssel.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Reggel 6 órától kezdve a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, reggel 15-18 fok körül alakul. Délelőtt 9 órától a hőmérséklet már 22-24 fok között lesz, a napsütés mellett helyenként gyenge gomolyfelhők jelennek meg. A déli, délnyugati szél mérsékelt, 15-25 km/h sebességgel fúj, így kellemes légmozgás várható.

Délután, 12 és 15 óra között a hőmérséklet eléri a 27-30 fokot, napsütés dominál, de helyenként enyhe fátyolfelhők is előfordulhatnak. A szél továbbra is mérsékelt marad, időnként élénkülhet, különösen a nyugati és délnyugati tájakon. Csapadék általában nem várható, csak esetleg egy-egy zápor elszórtan, de ezek valószínűsége alacsony.

Este 18 órától a hőmérséklet 22 fok köré csökken, a szél gyengül, a felhőzet pedig csökkeni kezd, így kellemes, enyhe esténk lesz, ideális a szabadban töltött időhöz.

Mások ezeket olvassák

Éjszaka 21 órától 15 fok körüli értékek várhatók, a levegő párásabbá válhat, de csapadék nem valószínű.

Oldalak: 1 2

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/2
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A mai időjáráson meglepődhetsz, de többségében még fürdőzhetsz a napon

A mai időjáráson meglepődhetsz, de többségében még fürdőzhetsz a napon
„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések

„Ha csúnyán beszéltem, anyám ecettel mosta ki a számat” – Furcsa gyermekkori büntetések
A Bogyó és Babócát betiltanám, de helyette ezeket olvasom az 5 évesemnek

A Bogyó és Babócát betiltanám, de helyette ezeket olvasom az 5 évesemnek
„Szólnom kellett, hogy izzad és büdös” – A legkínosabb dolog, amit el kellett mondanod

„Szólnom kellett, hogy izzad és büdös” – A legkínosabb dolog, amit el kellett mondanod
Társasjátékok, amiket az ünnepek alatt is imádni fogsz

Társasjátékok, amiket az ünnepek alatt is imádni fogsz
6 dolog, amit megtanulhattál a Jóbarátokból – és veled is biztosan megtörtént már

6 dolog, amit megtanulhattál a Jóbarátokból – és veled is biztosan megtörtént már
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK