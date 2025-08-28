A mai időjáráson meglepődhetsz, de többségében még fürdőzhetsz a napon

Reggel 6 órától kezdve a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, reggel 15-18 fok körül alakul. Délelőtt 9 órától a hőmérséklet már 22-24 fok között lesz, a napsütés mellett helyenként gyenge gomolyfelhők jelennek meg. A déli, délnyugati szél mérsékelt, 15-25 km/h sebességgel fúj, így kellemes légmozgás várható.
Délután, 12 és 15 óra között a hőmérséklet eléri a 27-30 fokot, napsütés dominál, de helyenként enyhe fátyolfelhők is előfordulhatnak. A szél továbbra is mérsékelt marad, időnként élénkülhet, különösen a nyugati és délnyugati tájakon. Csapadék általában nem várható, csak esetleg egy-egy zápor elszórtan, de ezek valószínűsége alacsony.
Este 18 órától a hőmérséklet 22 fok köré csökken, a szél gyengül, a felhőzet pedig csökkeni kezd, így kellemes, enyhe esténk lesz, ideális a szabadban töltött időhöz.
Éjszaka 21 órától 15 fok körüli értékek várhatók, a levegő párásabbá válhat, de csapadék nem valószínű.