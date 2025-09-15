Nagyon furcsa divat és szépség trendek a 90-es évekből – Te is így néztél ki?

A 90-es években a smink sokkal többet jelentett, mint egyszerűen csak kiegészíteni a megjelenést; szinte művészetté emelkedett, amelynek célja a személyiség kifejezése volt. A híresen sötét ajkak és az erős kontúrok egyaránt részei voltak ennek az évtizednek. Kinek ne lettek volna meg az ikonikus barna rúzsai, amelyek a mai napig visszaköszönnek divatkörökben? A merész szemsminkek, amelyek esetében az erős füstös szem nemcsak az esti megjelenés, hanem a nappali smink része is lett, igazán úttörőnek számítottak az akkori trendek kedvelői körében.

Erős, furcsa sminkek

Az egyik legemlékezetesebb irányzat mindenképpen a szemöldök túlzottan vékonyra szedése volt. Akkoriban ez eleganciát és kifinomultságot jelentett, ugyanakkor manapság már sokan fájlalják a döntést, aminek a kertjéből sokan csak kihullott szálakkal álltak fel. Erről a korszakról elmondható, hogy minden olyan extrém dolog, amit tartósítás nélkül alkottak meg, a szépség és a divat világában új magasságokat és alacsonyokat jelentett.

